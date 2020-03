le président a été testé vendredi

Trump teste le coronavirus: le président des États-Unis a révélé qu’il avait été testé vendredi soir et qu’il attend les résultats Trump a déclaré qu’ils avaient pris sa température et qu’il allait bien Le médecin de la Maison Blanche avait déclaré que le le président était en contact avec deux personnes qui sont tombées malades plus tard

Le président américain Donald Trump a révélé samedi qu’il avait été testé pour le coronavirus vendredi soir et attend les résultats.

Avant de commencer une conférence de presse à la Maison Blanche, Trump a révélé que sa température était prise et qu’il allait bien, a déclaré Fox News.

Les journalistes de la Maison Blanche ont également fait prendre leur température parce qu’ils étaient proches du président.

Le médecin de la Maison Blanche avait rapporté que Trump avait été en contact avec deux personnes qui avaient par la suite été testées positives pour le coronavirus.

Trump a déclaré l’urgence nationale du coronavirus

Le président Donald Trump a déclaré vendredi après-midi une urgence nationale en raison du coronavirus et de son incidence croissante aux États-Unis.

La mesure débloquera jusqu’à 50 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider les États et les localités des États-Unis à lutter contre la maladie.

“Pour libérer le pouvoir du gouvernement fédéral, je déclare aujourd’hui une urgence nationale”, a déclaré Trump lors d’une conférence de presse à la roseraie de la Maison Blanche.

“Nous surmonterons la menace du virus”, a-t-il déclaré.

Trump avait annoncé plus tôt qu’il tiendrait une conférence de presse ce vendredi après-midi sur la réponse des États-Unis à la pandémie de coronavirus.

“Aujourd’hui, j’aurai une conférence de presse à 15 heures. à la Maison Blanche. Sujet: CoronaVirus! », A tweeté Trump.

Trump avait laissé entendre jeudi qu’il envisageait de prendre des mesures d’urgence et a déclaré aux journalistes du bureau ovale qu’il envisageait d’invoquer la loi Stafford pour déclarer une urgence nationale, selon NBC News.

“Nous avons des pouvoirs d’urgence très forts en vertu de la loi Stafford”, a déclaré le président lors d’une réunion bilatérale jeudi avec le Premier ministre irlandais. «Je l’ai mémorisé, pratiquement, quant aux pouvoirs de cet acte. Et si je dois faire quelque chose, je le ferai. J’ai le droit de faire beaucoup de choses que les gens ne savent même pas “, a-t-il ajouté.

En vertu de la loi Stafford, une “déclaration d’urgence en cas de maladie infectieuse” par le président permettrait à l’Agence fédérale de gestion des urgences de fournir des fonds de secours aux gouvernements des États et locaux, ainsi qu’une assistance fédérale pour soutenir la réponse aux coronavirus. La loi permet à l’agence de surmonter les obstacles juridiques pour distribuer plus rapidement cette aide, a indiqué le média.

Les déclarations d’urgence sont le plus souvent utilisées lors de catastrophes naturelles, mais elles peuvent également être appliquées aux flambées de maladies, dans ce cas le coronavirus.

Le tweet du président à propos de la conférence de presse de vendredi est intervenu au milieu de la propagation rapide du virus et alors que la Maison Blanche se précipitait pour élaborer une stratégie pour changer la réponse de Trump à l’épidémie, qui s’était concentrée sur la réduction de la menace et accuser les médias de créer une inquiétude indue.