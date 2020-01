Le président argentin Fernández enverra un projet de loi au Congrès pour encourager les investissements dans les hydrocarbures

BUENOS AIRES, 16 janvier (.) – Le président argentin Alberto Fernández enverra au Congrès un projet de loi dont le contenu visera à attirer des investissements pour la production d’hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, a déclaré jeudi à . un porte-parole de la présidence du pays. Sud-américain

Quelques heures plus tôt, Fernández, un péroniste de centre-gauche qui a assumé la présidence au début du mois de décembre, avait tenu une réunion avec les dirigeants des principales sociétés énergétiques ayant des investissements dans le pays, avec le président de la compagnie pétrolière publique YPF, Guillermo Nielsen.

Fernandez “a déclaré qu’il enverrait un projet de loi qui établira un cadre réglementaire qui garantira l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels”, a déclaré le porte-parole à ., qui n’a pas donné de détails sur le contenu du projet.

Selon l’agence de presse nationale Télam, le président argentin a déclaré aux dirigeants de l’entreprise – dont ExxonMobil et Pan American Energy – que le projet serait présenté sous peu et traité lors de sessions législatives extraordinaires en février.

L’Argentine possède l’une des plus grandes formations d’hydrocarbures non conventionnelles au monde, appelée Vaca Muerta. Cependant, le pays est en récession, a terminé 2019 avec une inflation proche de 54% – la plus élevée en 28 ans – et sa monnaie a subi des dévaluations répétées ces dernières années.

(Rapport Maximilian Heath)