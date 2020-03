Le président Bolsonaro teste positif pour le coronavirus (COVID-19)

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif pour le coronavirus Trump et Bolsonaro a été photographié se serrant la main samedi dernier Le directeur des communications de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, a également été testé positif pour le virus

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au nouveau coronavirus (COVID-19), a rapporté Jornal O Dia, un important journal brésilien.

Bolsonaro a été examiné jeudi pour le coronavirus et était surveillé, selon le journal brésilien Estadão, quelques jours après s’être assis à côté du président des États-Unis, Donald Trump, dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride, a rapporté Business. Insider.

Le directeur des communications de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, a également été testé positif au COVID-19, a déclaré O Globo, un journal basé à Rio de Janeiro.

Trump et Bolsonaro ont été photographiés côte à côte il y a moins d’une semaine dans l’État de Floride. Le président américain a été photographié en train de serrer la main de Bolsonaro avant le dîner samedi dernier.

# 13Mar Médios rapporte que le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été testé positif pour le coronavirus, cependant, il attend un deuxième test. Bolsonaro a dîné le week-end dernier avec Donald Trump ainsi qu’un autre membre de son équipe, également infecté. #TVV pic.twitter.com/D4Yq3fwGkw

– TVV Noticias (@TVVnoticias) 13 mars 2020

Trump a également été photographié debout à côté de Wajngarten cinq jours avant que Wajngarten ne soit testé positif au virus.

Cependant, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a publié un communiqué jeudi disant que Trump et le vice-président Mike Pence n’avaient pas besoin d’être testés pour le nouveau COVID-19 car ils avaient eu très peu d’interaction avec Wajngarten.

«La Maison Blanche a connaissance de rapports publics selon lesquels un membre de la délégation brésilienne à Mar-a-Lago le week-end dernier s’est révélé positif pour COVID-19; des tests de confirmation sont en attente “, indique le communiqué.

«Les expositions de cas sont en cours d’évaluation, ce qui déterminera les prochaines étapes. Le président et le vice-président n’ont eu pratiquement aucune interaction avec la personne qui s’est révélée positive et ne nécessite pas de test pour le moment. »

Trump a déclaré cette semaine qu’il avait “entendu parler” du fait que Wajngarten était atteint du coronavirus. “Nous avons dîné ensemble en Floride, à Mar-a-Lago, avec toute la délégation”, a déclaré Trump à McClatchy. “Je ne sais pas si l’assistant de presse était là, s’il était là, il était là. Mais nous n’avons rien fait de très inhabituel “, a expliqué le président.

<< Comme indiqué ci-dessus, l'Unité médicale de la Maison-Blanche et les services secrets des États-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec diverses agences pour veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour maintenir en bonne santé les première et deuxième familles et l'ensemble du personnel. de la Maison Blanche », a déclaré la déclaration de Grisham.

“Pour réitérer les lignes directrices des CDC, il n’y a actuellement aucune ligne directrice pour évaluer les patients sans symptômes, et seules les personnes ayant une exposition prolongée à des cas positifs confirmés devraient être mises en quarantaine”, a-t-il ajouté.

“Le Covid-19 deviendra endémique et reviendra à l’automne”, selon un expert

Le coronavirus va devenir une maladie endémique pour laquelle des vaccins seront nécessaires et qui seront remis en été mais reviendront à l’automne, a déclaré dans une interview avec Efe Amesh Adalja, un expert en épidémies au Johns Hopkins University Health Security Center, a rapporté l’agence. Eph.

Filed Under: Le président Bolsonaro teste positif pour le coronavirus