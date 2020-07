Le président de Kanye West, Donald Trump, sera en compétition

Le rappeur Kanye West annonce sa candidature au poste de président des États-Unis sur Twitter. Le mari de Kim Kardashian se prépare à concourir pour sa place à la Maison Blanche contre Donald Trump.

Au milieu de la crise des coronavirus et à l’approche des élections présidentielles américaines, Kanye West, le célèbre rappeur et époux de Kim Kardashian, annonce qu’il se présentera pour briguer Donald Trump en tant que Maison Blanche et en tant que nouveau président.

C’est grâce à son compte Twitter officiel que la star de la musique a clairement indiqué qu’il était temps de changer et a encouragé ses disciples de la manière suivante: «Maintenant, nous devons tenir la promesse des États-Unis en faisant confiance à Dieu, unifiant notre vision et construire notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis. »

L’annonce surprise a laissé plus d’un sans voix, car elle se fait au milieu d’une crise due à des cas d’abus contre des citoyens d’origine hispanique et afro-américaine, ainsi qu’au jour de l’indépendance de l’union américaine.

Son message était si frappant qu’il a immédiatement reçu des milliers de Retweets de citoyens et de plus de gens pour et contre sa position.

Cependant, bien que le rappeur ait provoqué un véritable « ouragan » d’opinions et de réactions sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si le tweet est une blague ou s’il parle réellement d’une possibilité de concurrencer Donald Trump pour prendre le fauteuil présidentiel à la Maison Blanche. .

Les élections présidentielles auront lieu le 3 novembre et jusqu’à présent, seuls Trump et Joe Biden apparaissent comme les deux opposants à battre.

Selon le portail Caras, dans un épisode de 2015 de la prémisse de MTV, le rappeur Kanye West avait déjà montré son intention de chercher à être président des États-Unis.

Même sans savoir si sa déclaration d’intention est grave ou une plaisanterie, le célèbre rappeur et mari de la mondaine Kim Kardashian, a reçu le soutien de plusieurs personnalités du monde des affaires.

Un exemple clair de cela est le message qu’Elon Musk lui a répondu qui lui a écrit textuellement: « Vous avez mon plein soutien. »

Elon Musk est un magnat et co-fondateur de Tesla Motors, PayPal, SpaceX, Hyperloop et SolarCity, entre autres sociétés.

Mais les partisans ont également montré leur approbation de la proposition de Kanye West de se présenter pour le prochain président des États-Unis, pour écarter Donald Trump.

« Je suis prêt depuis 2016. »

Quelqu’un d’autre a écrit sur l’idée du rappeur: «On pense que Kanye ne peut plus vous surprendre et sort toujours quelque chose hahahahahaha. Si Trump a déjà gagné, peut-être aussi ce menu. »

Une femme a dit cela parce qu’elle ne pouvait pas attendre: « N’aurions-nous pas pu attendre août pour que la grande révélation donne au moins aux États-Unis un mois sans nouvelle crise d’anxiété, de panique et de dépression? »

Ainsi, il y a eu des réactions à la nouvelle que Kanye West se présentait pour être président des États-Unis.