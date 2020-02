Le président d’El Salvador met son veto à la loi de réconciliation controversée et rejetée | Monde

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé vendredi avoir opposé son veto à la loi controversée de réconciliation nationale rejetée par les victimes de la guerre civile (1980-1992), les ONG qui les soutiennent et les organisations internationales, et qui est répertoriée comme une “amnistie déguisée”.

La loi spéciale sur la justice transitionnelle, la réparation et la réconciliation nationale a été approuvée mercredi lors d’une session plénière extraordinaire et a été approuvée par 44 députés, sur 58 présents. Treize parlementaires ont voté contre et un s’est abstenu.