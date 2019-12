Le président du Brésil accorde la grâce à la police

RIO DE JANEIRO (AP) – Le président brésilien Jair Bolsonaro a accordé des grâces de Noël aux policiers reconnus coupables de crimes involontaires, selon un article publié mardi dans le journal officiel du pays.

La grâce s'applique aux policiers qui ont tué par légitime défense ou par nécessité, par exemple, lorsqu'une troisième personne décède alors que les policiers sont en train d'accomplir leur travail. Le pardon profite à ceux qui ont purgé au moins un sixième de leur peine et comprend les policiers qui ont agi alors qu'ils étaient hors service pour éliminer un risque contre eux ou d'autres personnes.

Bolsonaro, qui a fait campagne sur la promesse de renforcer l'ordre public, a juré de défendre les agents et a déclaré que ceux qui tirent sur les criminels devraient recevoir des médailles au lieu d'être jugés. Cependant, il a également déclaré à plusieurs reprises avant de prendre ses fonctions que son gouvernement n'accorderait pas la grâce. Au début du mois, il a annoncé qu'il pardonnerait à la police.

Cette décision est controversée car les exécutions extrajudiciaires de la police brésilienne ont souvent été qualifiées par erreur d'actes de légitime défense.

Selon Arthur Trindade, membre de l'organisation à but non lucratif Forum brésilien de la sécurité publique, il est possible que le nombre d'agents bénéficiant de cette aide soit faible étant donné que peu ont été accusés de meurtre.

"Il ne s'agit pas de rendre justice à ces professionnels", a déclaré Trindade, également professeur de sociologie à l'Université de Brasilia. "C'est un énorme message politique de soutien aux groupes de police et de recours excessif à la force." La présidence n'a pas répondu à une demande d'informations concernant le nombre d'officiers qui en bénéficieraient.

"Le décret est novateur en accordant la grâce à ceux qui consacrent leur vie à la protection de la société", a déclaré le bureau de presse présidentiel dans un communiqué, sans fournir d'informations sur le nombre de policiers qui en bénéficieront.

De plus, Bolsonaro a pardonné aux condamnés gravement malades ou atteints d'une maladie irréversible telle que la paraplégie ou la cécité.