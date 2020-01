Le président du Honduras demande au Parlement d’approuver le scrutin et de réglementer la réélection | Couverture

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a déclaré mardi que les Honduriens méritaient un système électoral “transparent” et “fiable” pour les élections de 2021 et a demandé au Parlement d’approuver le scrutin et de réglementer la réélection.

“Je voudrais rappeler au Congrès national que le processus électoral approche et que tous ceux qui vont participer, comme les Honduriens, nous méritons un système électoral fort, robuste, transparent, fiable, hautement démocratique et participatif”, a déclaré Hernandez lors d’une comparution devant la presse à la Maison présidentielle.