Le président Liga México Fútbol teste positif pour le coronavirus

MEXIQUE, 20 mars (.) – Le président de la Ligue mexicaine de football, Enrique Bonilla, a rapporté vendredi qu’il avait été testé positif au coronavirus, bien qu’il ait précisé qu’il ne présentait pas de symptômes graves.

L’épidémie de coronavirus a infecté près de 253 000 personnes et causé plus de 10 400 décès dans le monde. Au Mexique, 203 personnes sont touchées et deux décès.

“Je tiens à vous communiquer qu’après avoir réalisé les études pertinentes sur COVID-19, j’ai été positif. Jusqu’à présent, je n’ai pas de symptômes graves et je resterai en quarantaine comme indiqué par les autorités du ministère de la Santé”, a déclaré Bonilla dans un communiqué.

Le manager est le deuxième personnage du football mexicain avec un coronavirus, après que mardi le président du club de l’Atlético de San Luis, l’Espagnol Alberto Marrero, soit sorti positif.

Un jour plus tard, le président de la Fédération mexicaine de pentathlon moderne, Juan Manzo, a rapporté que la pentatetla Mariana Arceo, classée aux Jeux olympiques de Tokyo, avait été testée positive pour le coronavirus après son retour d’un camp en Espagne ce week-end. [nL1N2BB2PL]

“Bien sûr, je me tiendrai au courant de la situation que connaît notre pays et des alternatives et solutions possibles pour résoudre la situation qu’il traverse. Je vous assure que j’agirai en toute responsabilité avant ce que nous vivons et je suis certain qu’en tant qu’équipe, le pays Vous pouvez prendre de l’avance “, a déclaré Bonilla.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)