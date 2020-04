Le président ordonne de tuer ceux qui ne respectent pas la quarantaine aux Philippines

Le président philippin Rodrigo Duterte a ordonné aux forces de l’ordre de “tirer pour tuer” ceux qui violent les exigences de la stricte quarantaine pour la pandémie de Covid-19.

“Je ne doute pas. Mes ordres sont pour la police et l’armée, s’il y a des problèmes ou une situation dans laquelle des gens se battent et que leur vie est en danger, tirez pour tuer “, a déclaré le président hier soir dans un discours télévisé.

“Mort. En échange de problèmes, je vous enverrai dans la tombe », a menacé Duterte le même jour qu’une vingtaine de personnes du quartier de San Roque à Manille ont manifesté sans autorisation à la police pour demander l’aide officielle pour aller de l’avant.

La fermeture d’une grande partie du pays, y compris Manille, et les strictes réglementations de quarantaine et de confinement ont empêché des millions de personnes qui subsistent jour après jour dans les quartiers les plus pauvres de la capitale de trouver un moyen de gagner leur vie.

Duterte a accusé des groupes civils de gauche d’avoir déclenché la manifestation: «Gauche, vous n’êtes pas le gouvernement. Ne traînez pas, causant des troubles et des troubles, car j’ordonnerai votre arrestation jusqu’à la fin de l’épidémie.

Le président a obtenu la semaine dernière des «pouvoirs spéciaux» du Congrès pour faire face à la pandémie dans une loi qui prévoit la fourniture de 200 000 millions de pesos (4 000 millions de dollars) à répartir entre 18 millions de ménages défavorisés du pays, où 16% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cependant, l’aide est bloquée car le gouvernement produit toujours une «base de données consolidée» des bénéficiaires.

«Attendez juste la livraison même s’il est en retard, il viendra et vous n’aurez pas faim. Il ne mourra pas de faim », a déclaré Duterte.

Des défenseurs des droits de l’homme et des groupes civils ont dénoncé les propos du président jeudi, qui ont été rapidement diffusés par les réseaux sociaux, où le hashtag #OustDuterte (expulser Duterte) est en vogue depuis hier soir.

“Nous sommes sérieusement alarmés par les propos du président, qui se traduiront par des formes de violations des droits humains, de répression et de violence étatiques encore plus graves et plus brutales dans les prochains jours”, a déploré l’organisation de défense des droits humains Karapatan.

Le groupe étudiant CEGP a indiqué que “les gens ne devraient pas se taire si leur estomac se retournait” et a averti le gouvernement qu ‘”ils ne devaient pas s’accrocher à des plans fascistes et militaristes contre une nation en proie à la faim et en colère contre un régime”. incompétent ».