Le président philippin teste le coronavirus

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Rodrigo Duterte a été testé jeudi pour voir s’il avait été infecté par le nouveau coronavirus, après avoir rencontré des représentants du gouvernement qui ont été exposés à des personnes infectées et ont maintenant été isolés par selon les autorités.

Duterte n’a montré aucun symptôme de COVID-19, la maladie qui cause le virus, mais il voulait s’assurer qu’il est en bonne santé et peut continuer à interagir avec la population, a déclaré le sénateur Christopher Lawrence “Bong” Go, ancien assistant du président et qui continue d’accompagner le obligatoire pour les actes officiels.

“Étant donné que certains membres du gouvernement avec lesquels nous traitons régulièrement ont été exposés à des personnes testées positives pour COVID-19 (…), il est prudent de prendre des mesures de précaution conformément aux conseils de nos autorités sanitaires”, a déclaré Go.

Au moins cinq membres du gouvernement, dont le secrétaire aux Finances Carlos Dominguez, ont déclaré avoir été exposés à différents patients et ont décidé de s’isoler, selon les autorités.

Certains responsables des finances qui étaient plus tard avec Dominguez ont offert un briefing aux journalistes dans une salle de presse du palais présidentiel, qui a ensuite été désinfecté, ainsi qu’un espace de travail pour les médias, a déclaré le secrétaire à la communication présidentielle Martin Andanar.

Certains journalistes qui couvrent généralement les événements du palais présidentiel ont décidé de s’isoler, a déclaré Andanar.

La mise en quarantaine ou l’évitement des interactions publiques ont été deux des principales méthodes de lutte contre la propagation du virus.

Les autorités sanitaires philippines ont signalé 49 cas de virus et deux personnes, un Chinois et un Philippin, sont décédées.

La maladie provoque des symptômes légers ou modérés dans la plupart des cas, mais peut entraîner de graves complications chez les patients âgés ou ceux ayant des problèmes de santé antérieurs.