Le président Piñera gouverne avec un soutien minimal au Chili

SANTIAGO, Chili (AP) – Le président Sebastián Piñera dirige le Chili sans la confiance de son peuple trois mois après une violente flambée sociale qui a fait vaciller le pays et toutes les institutions chiliennes.

La situation tendue à Piñera a été confirmée jeudi par la dernière enquête du Centre d’études publiques CEP, le plus respecté de l’environnement local, qui a indiqué que son approbation est passée de 25% en juin 2019 à 6% en décembre. C’est le pire résultat obtenu par un dirigeant depuis le retour à la démocratie il y a 30 ans. Sa désapprobation était perchée à 82%.

Le CEP, qui réalise deux enquêtes par an, a basé son étude sur 1497 entretiens en face à face menés entre le 28 novembre – un mois exact après la flambée sociale – et le 6 janvier 2020.

Après la crise prolongée, et malgré plusieurs améliorations sociales et des dizaines d’autres promises par le président – qui dépendent de l’approbation, de la modification ou du rejet d’un Congrès qui ne lui est pas favorable – Piñera a perturbé son programme gouvernemental pour une série d’annonces de des changements qui ne convainquent toujours pas les Chiliens.

“Le président Piñera est dans une situation d’isolement … il régit un vide de pouvoir qui a été généré par l’explosion sociale” d’octobre de l’année dernière, aggravé par de mauvaises priorités dans son offre d’améliorations et par “une relation avec son soutenant une coalition qui semble chaque jour plus faible », a déclaré à l’Associated Press, Marcelo Mella, analyste politique.

Piñera, un milliardaire dont la fortune se classe parmi les cinq plus importantes du pays, n’a pas réussi à contrôler l’ordre public au Chili, il a donc reçu des critiques d’organisations internationales qui assurent le respect des droits de l’homme, telles que Human Right Watch et la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.

L’épidémie sociale du 18 octobre, qui faisait suite aux protestations des étudiants contre une hausse des taux dans le métro, a provoqué des millions de pertes économiques et matérielles, quelque 200 000 licenciements et une forte baisse de la croissance économique en octobre et novembre.

“Mon vieil homme (mari) a été licencié sans raison et maintenant nous mangeons à peine avec mes trois chèvres (enfants) et Piñera nous donne des miettes pures”, a expliqué Roxana Pérez, 47 ans, qui subsiste dans la vente d’articles qui lui ont été donnés.

Piñera a envoyé divers projets de loi au Congrès. Ceux-ci sont considérés comme un soutien aux petites entreprises et une augmentation de la retraite des plus pauvres depuis 80 ans. Plusieurs de ses propositions ont été modifiées lors du congrès bicaméral, dans lequel il n’a pas de majorité.

Les députés ont relevé de 20% à 50% l’augmentation proposée dans la retraite des plus nécessiteux. Avant la crise, Piñera avait proposé une augmentation de 10% des pensions, en moyenne 110 000 pesos (142 $).

L’analyste Mella a souligné que le régime présidentiel chilien est devenu de facto parlementaire. “La faiblesse du président est si grande … que nous avons un régime parlementaire de facto, où celui qui a l’initiative et dirige le processus politique est le Congrès”.

Pour illustrer ce qui précède, il y a la décision de pousser à un changement de la Constitution actuelle, héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990): cela a été obtenu après les manifestations de rue et grâce à un accord politique sans précédent entre le parti au pouvoir et l’opposition. Piñera n’a favorisé que les réformes.

Les Chiliens ont été convoqués à un plébiscite en avril prochain pour décider s’ils veulent changer la Constitution et, s’ils gagnent cette option, qui l’écrira.

Mella voit trois options dans un avenir proche: “que nous avons une longue période pendant laquelle le gouvernement fonctionne dans la logique d’un canard boiteux, comme un gouvernement qui ne gouverne pas, administre simplement”. Le second “la réserve, la paralysie du gouvernement, qui (conduit) à la démission du président Piñera”.

“C’est un moment très critique au Chili en raison des (faibles) niveaux de soutien gouvernemental”, a-t-il ajouté.

La dernière option, et celle qu’il pense être moins probable, est qu’après le plébiscite d’avril, les niveaux de soutien de Piñera s’amélioreront “et qu’il aura à nouveau un certain contrôle sur le Parlement”.

Quel que soit le processus suivi par le Chili, l’analyste estime que la crise dans le pays se poursuivra pendant des années.

“La culture politique du présidentialisme chilien, qui est profondément enracinée dans les secteurs de la classe moyenne et de l’élite chilienne … joue en faveur de la stabilité institutionnelle et empêche le président, avec ces faibles niveaux de soutien, de chuter et de devoir abandonner », a-t-il conclu.