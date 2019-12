Le président Piñera se met en colère pour des déclarations sur les "fausses nouvelles" lors des manifestations au Chili

SANTIAGO, 27 décembre (.) – Le président chilien Sebastián Piñera, dont le gouvernement a été ébranlé par des protestations intenses, a déclenché une nouvelle vague de colère à la suite de commentaires controversés sur le prétendu mensonge de certaines vidéos sur les réseaux sociaux et l'ingérence étrangère qui forcé de donner des explications quelques heures plus tard.

Piñera a déclaré dans une interview à CNN en espagnol qu'il y avait une "gigantesque" campagne de désinformation avec des vidéos circulant sur Facebook, Instagram et Twitter qui avaient été "filmées en dehors du Chili" ou "déformées".

"En cela, il y a eu, sans aucun doute, la participation des gouvernements et des institutions étrangères", a-t-il dit.

Les commentaires de Piñera ont été transmis par CNN pour la première fois le 15 décembre, mais ont provoqué une agitation cette semaine, suscitant d'intenses débats après sa diffusion complète.

Sergio Micco, directeur de l'Institut d'État des droits de l'homme et qui a examiné le contenu en ligne dans le cadre d'une enquête sur le traitement policier des manifestations, a déclaré à une radio locale que, bien qu'ils aient vu des informations trompeuses, la "grande majorité" "des vidéos était authentique.

Et Jorge Abbott, le procureur national du Chili, a déclaré que "jusqu'à présent, (dans) les images que nous avons analysées, nous n'avons pas cette situation" décrite par le président.

L'opposition de gauche, les organisations de défense des droits humains et les groupes d'activistes reprochent à Piñera de ne pas avoir agi plus rapidement face aux allégations généralisées d'atteintes aux droits humains lors des manifestations contre les inégalités qui ont éclaté le 18 octobre.

Plus de 26 personnes sont mortes au cours des émeutes et des milliers d'autres ont été blessées ou détenues, tandis que l'approbation du président a chuté à 10%.

Bien que les allégations d'ingérence étrangère ne soient pas nouvelles – le Département d'État a indiqué des signes de l'influence de la Russie sur les émeutes – les paroles de Piñera ont été reçues avec fureur à la fois par ses opposants et par les membres de sa propre coalition gouvernementale, Chile Vamos.

Manuel José Ossandón, sénateur du responsable du centre droit de la rénovation nationale, a déclaré au journal La Tercera: "Assez. Le Chili vit un moment décisif … Ces déclarations n'aident pas, ne relativisent pas et ne divisent pas".

Jeudi soir, dans une vidéo diffusée par ses réseaux sociaux, Piñera a déclaré que "lorsque je me réfère à certaines" fausses nouvelles "dans une interview à CNN, je ne me suis pas exprimé avec suffisamment de précision" et que "les violations des droits de l'homme doivent être condamnées toujours. "

Cela se produit au milieu d'une période déjà inconfortable pour le président. La semaine dernière, le gouvernement a remis aux procureurs un rapport qui, selon lui, avait été envoyé à son agence de renseignement par une source non divulguée qui analysait 5 millions de comptes de réseaux sociaux tweetant au plus fort des émeutes.

Le rapport, a confirmé le gouvernement, a noté qu'un tweet sur cinq au sujet des émeutes avait été généré en dehors du Chili, et parmi les récits les plus actifs figuraient des adeptes de la culture k-pop coréenne.

Vendredi, une marche "K-Pop" a été organisée via les réseaux sociaux sur la Plaza Italia centrale de la capitale avec la promesse d'un concert de clôture par le populaire groupe sud-coréen BTS. Un fort contingent de policiers a encerclé le secteur dans l'après-midi et il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

(Rapport d'Aislinn Laing, édité en espagnol par Natalia Ramos, Rodrigo Charme et Javier Leira)