Le président relie le virus à l’immigration

Le président a lié le coronavirus à l’immigration et a qualifié la critique de l’épidémie de “nouveau canular” des démocrates. “La politique démocrate d’ouverture des frontières est une menace directe pour la santé et le bien-être de tous les Américains”, a-t-il déclaré. Trump a défendu la façon dont le gouvernement américain fait face au coronavirus.

Le président Donald Trump a tenté de lier l’épidémie de coronavirus aux politiques d’immigration démocrates, qualifiant les attaques démocratiques contre sa gestion de la crise de “nouveau canular”, a déclaré le Guardian.

Le président a prononcé un discours en Caroline du Sud, la veille de la cruciale primaire démocrate de l’État.

Lors d’un rassemblement organisé à North Charleston, Trump a défendu la gestion de l’épidémie par son administration accusant les démocrates de “politiser le coronavirus” et a noté qu’il faisait partie de “sa nouvelle tromperie” après l’enquête contre lui et le jugement politique

«Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l’infection et les porteurs de l’infection d’entrer dans le pays. Nous n’avons pas d’autre option », a déclaré Trump au Coliseum and Performing Arts Center.

“Qu’il s’agisse du virus dont nous parlons ou de nombreuses autres menaces pour la santé publique, la politique démocratique de la frontière ouverte est une menace directe pour la santé et le bien-être de tous les Américains”, a déclaré le président.

Trump n’a également cité aucune preuve qui pourrait lier le virus à la migration à la frontière sud, où une grande partie de sa politique radicale contre l’immigration s’est concentrée.

Le premier cas de coronavirus aux États-Unis UU. aucune origine connue n’a été diagnostiquée dans le nord de la Californie mercredi soir, à des centaines de kilomètres de la frontière.

D’autres cas similaires en Californie et en Oregon ont été confirmés vendredi.

Les commentaires de Trump surviennent lorsque son administration s’est mobilisée après avoir établi une personne clé qui pourrait coordonner la réponse du pays à l’épidémie.

Mercredi dernier, Trump a déclaré que le vice-président Mike Pence dirigerait la réponse de l’administration.

Plus tard, Pence a déclaré qu’il avait choisi le Dr Deborah L Birx, qui dirige les efforts du pays pour lutter contre le VIH et le SIDA, comme le plus approprié pour diriger la gestion du coronavirus aux États-Unis. UU. Alex Azar, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, assume également un rôle de leadership.

L’administration a fait face à des critiques importantes pour sa gestion du coronavirus, alors que les démocrates pointent vers des coupes dans les Centers for Disease Control (CDC) sous la direction de Trump.

Le coronavirus provoque une forte demande de masques; en pénurie

La peur d’être infecté par COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a provoqué une forte augmentation de la demande de masques et une pénurie conséquente, bien que la plupart des personnes qui ne soient pas malades n’en aient pas besoin, a-t-il déclaré. The Associated Press

Le CDC ne recommande pas que les gens portent des masques pour se protéger contre le virus. Ils doivent être utilisés par des personnes infectées ou présentant des symptômes tels que fièvre et essoufflement, ainsi que par des agents de santé.

