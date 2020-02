Le prêtre argentin en mission au Mozambique et l’histoire émouvante d’une jeune femme qui ne rêvait que d’étudier

Les 9486 kilomètres qui séparent l’Argentine du Mozambique ils ne sont pas un obstacle pour recevoir des nouvelles de Père Juan Gabriel Arias (51). Également connu sous le nom de “fan de course de Racing” (a une image de Jésus tatoué sur son bras droit à côté du bouclier de l’Académie), le prêtre est arrivé dans le pays africain en 2000 dans le cadre d’une mission catholique.

Après aller et venir, au moins une fois par an, en 2014 il s’y installe définitivement, plus précisément dans la mission San Benedicto de Mangundze, une petite ville située à 240 kilomètres de Maputo, la capitale du pays et à 35 kilomètres de Xai-Xai, capitale de la province de Gaza.

“C’est ma place dans le monde», Raconte l’homme qui, peu de temps après, a peint en bleu et blanc (les couleurs de son club, mais aussi de la Vierge), l’église de la petite ville du Mozambique où il est pasteur depuis six ans.

Vos journées au Mozambique, comptez jusqu’à Infobae, Ils commencent à 18 heures et se terminent après 23 heures.. «La paroisse où je suis rassemble 45 communautés, les 90 kilomètres les plus éloignées. Je me déplace dans un 4×4 offert par le pape François en 2013 car ici il n’y a pas d’asphalte: tout est terre, jungle et sable», Détaille Juan, dont la routine consiste également à donner des messes, à enseigner la catéchèse, à rendre visite aux malades, à assister aux enterrements et à faire du travail social.

“Il y a 25 ans, un prêtre ne vivait pas ici”, se souvient-il sa présence à Saint Benoît de Mangundze, laquelle inspiré plusieurs jeunes à confier leur vie à Dieu. «Je les ai accompagnés dans le processus. Beaucoup de ces gars sont orphelins et, en tant que prêtre, on finit par remplacer les figures familières absentes. Pour certains j’occupe la place de père et je les sens un peu comme mes enfants. Pendant mon enfance, j’ai également souffert du manque de papa et j’ai projeté l’image paternelle chez d’autres personnes. Donc, en quelque sorte, je sais comment les accompagner“Dit Juan.

Au Mozambique, un pays de 30 millions d’habitants, la pauvreté est extrême et l’espérance de vie est de plus en plus basse. «La mortalité infantile est très courante. La durée de vie moyenne se situe entre 48 et 52 ans, selon différentes statistiques. Par conséquent, quand ils me voient jouer au football avec 51 ans, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le croire. Pour eux, quelqu’un de 60 ans est un vieil homme », explique le passionné de course du Racing qui, malgré son emploi du temps chargé, essaie de faire une place pour« une collation »une fois par semaine.

Face à ce cadre, le Père Arias a lancé plusieurs projets sociaux. L’un d’eux, jusqu’à présent inconnu, concerne programme d’échange universitaire avec l’Université catholique d’Argentine (UCA), où il a suivi un baccalauréat en théologie et un diplôme en théologie dogmatique dont il doit encore la thèse.

C’était le 28 janvier dernier. Juan Gabriel a déplacé ses followers sur les réseaux sociaux avec une histoire. «Aujourd’hui a été une journée très spéciale. Dans la matinée, j’ai emmené Rafita à l’aéroport, qui va étudier les sciences politiques en Argentine, une bourse de l’Université catholique argentine (UCA) », a-t-il déclaré.

Rafita, comme ils l’appellent tous, c’est en fait Mercilavia Rafael Mandlate Et il a 19 ans. “C’est une fille Vilma Soto, la femme qui nettoie, cuisine et lave les vêtements à la maison depuis 15 ans. Je la connais depuis qu’elle a cinq ans. Elle a toujours été une fille très simple, timide et studieuse», Résume le prêtre à propos de la jeune Quoi il a grandi sans papa (parce qu’il est mort dans un accident de voiture) et pas de beau-père. “Le deuxième mari de Vilma, et père des deux sœurs de Rafita, est décédé d’une maladie pulmonaire causée par le travail dans les mines en Afrique du Sud”, a déclaré Juan aux médias.

– Quand est née l’idée des échanges universitaires?

– C’est une possibilité qui a été ouverte à partir du programme UCA International. Rafita est la cinquième personne du Mozambique qui a envoyé étudier en Argentine, une bourse de l’université. Le premier a obtenu son diplôme l’année dernière. Un autre a terminé ses études à la fin de l’année et, actuellement, deux autres étudient.

– Qu’est-ce que la mère de Rafita a dit?

–Vilma est heureuse. Pour elle et Rafita, cette opportunité est un rêve devenu réalité.

– Comment se déroule le processus de sélection des étudiants qui viennent étudier l’Argentine?

–Je les choisis. La première chose que je fais est de parler au directeur de l’école, parce que la principale exigence est qu’ils aient été de bons élèves. Ensuite, je cherche une famille qui peut les accueillir: j’aime qu’ils soient avec des familles que je connais car ils doivent les accompagner dans leurs études comme s’ils étaient un enfant de plus. Dans le cas de Rafita, elle est maintenant mariée avec 5 enfants et avec qui j’ai travaillé dans les groupes de jeunes de la paroisse. En plus du soutien de l’UCA, tout cela est possible car le pape François m’aide à payer les billets et le visa des enfants qui voyagent.

– Dans plusieurs notes, vous avez évoqué les lacunes du système éducatif au Mozambique, principalement en raison du manque de ressources. Y a-t-il des universités là-bas?

–Oui, de l’État et du privé. Le problème est qu’il y a beaucoup de candidats et peu de postes vacants. Dans la province de Gaza, où je vis, il y avait 7500 candidats pour 2500 places. Il y avait 5 000 personnes qui n’ont pas pu étudier. En revanche, les instituts privés sont chers et le niveau d’éducation est faible. Ensuite, la possibilité de se former à l’extérieur offre l’excellence. Ensuite, la personne revient avec un diplôme et peut trouver un emploi.

– Ceux qui sont partis sont revenus. Les échanges sont un moyen de donner à ces enfants la chance d’avoir une meilleure éducation. Je ne suis pas partisan de la méritocratie. Nous voyons tellement de gens dans des postes importants qu’il n’est pas formé et pourtant il est là. Si je ne leur donne pas cette opportunité, personne ne leur en donne.

* Pour collaborer avec la mission du Père Juan Gabriel Arias: Banco de Galicia, Juan Gabriel Arias, CUIL 20-20205589-4, Caisse d’épargne 4011775-7 128-1, CBU 00701286-30004011775712.