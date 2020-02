Le prince Andrew fête ses 60 ans: du favori de la reine au protagoniste des scandales sexuels

Il est né dans un palais et bien qu’il ne soit pas destiné à régner depuis sa naissance, le 19 février 1960, il est traité comme «son Altesse Royale». Soixante ans plus tard, ce garçon au titre de prince est devenu un personnage renié par son peuple, avec un destin incertain et loin de ce style de vie gai et dangereusement compromis qui savait le distinguer.

Quand Isabel II a tenu son fils dans ses bras André, son sourire était très différent de celui de son berceau Carlos et à Ana. Douze et dix ans après la naissance de son premier-né et de sa fille unique, la reine était redevenue mère, mais cette fois, tout était différent. Et pas seulement parce qu’il était déjà plus expérimenté, aussi et surtout, parce que cet enfant a montré que la crise avec Felipe, son mari, était restée.

C’est pourquoi et sans hésitation ce bébé l’a appelé Andrés, en hommage à son beau-père Prince André de Grèce. Mais il a également exigé en tant que mère et reine de porter le nom de famille des deux: Mountbatten-Windsor. Carlos et Ana ne portaient que le nom de famille royale, ce qui a scandalisé son mari qui, selon elle, était “le seul homme du pays qui ne pouvait pas donner son nom de famille à ses propres enfants”.

Bien que quatre ans plus tard, il est arrivé Eduardo, André Il était toujours gâté par sa mère. Est-ce qu’Isabel, avec les deux premières, a à peine eu le temps de remplir son rôle maternel. À la naissance de Carlos, trois ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays était en pleine reconstruction et en tant que future reine, il devait aider.

Déjà couronné, en 1953, il fit de longues tournées protocolaires dans les pays du Commonwealth. Plus il consacrait de temps à son rôle de monarque, moins il pouvait consacrer à ses enfants. Mais en 1960, la situation était différente. Consolidée sur le trône, avec un pays qui avait laissé la guerre derrière elle, elle pouvait se consacrer à élever ce petit garçon.

Andrés pouvait aimer s’endormir en écoutant une histoire racontée par sa mère et non par des nounous. Avec elle, il a appris l’alphabet et le temps et non avec des gouvernantes rigides. Bien que ses frères aient reçu sa formation initiale au palais de Buckingham, il l’a fait sous le regard affectueux de sa mère et pas seulement de son portrait.

Ce fils semblait destiné à briller et à être la fierté de ses parents. Bien qu’il n’ait pas poursuivi de carrière universitaire, il est entré en 1978 dans la Marine royale britannique. Quatre ans plus tard participé à la guerre des Malouines En tant que pilote d’hélicoptère. La nouvelle a provoqué une bravade du général argentin Mario Benjamín Menéndez, gouverneur des îles alors, qui a dit: “Amenez le petit prince.”

À la fin du conflit, Andrew est devenu un héros pour les Britanniques. En tant que monarque, Isabel était fière de son sujet; en tant que mère, j’ai été soulagée par le retour du fils. Comme le dit le biographe Andrew Morton depuis ce jour: “Où qu’il aille, il porte toujours dans son sac une photo du prince Andrew du jour de son retour de la guerre.”

Avec 22 ans, une pinte acceptable et sa renommée de héros, Andrés est devenu un “Or unique”. Il a eu quelques romances mais aucune n’a transcendé jusqu’à ce qu’il entre dans sa vie Sarah Fergunson. Bien qu’il provienne d’une famille aristocratique et avec une relation directe avec d’autres monarques anglais, ce n’est pas ce que l’on dit «Fille traditionnelle». Au contraire, propriétaire d’une beauté différente (rousse, taches de rousseur, sans modèle mince), décomplexée et avec une sympathie inhabituelle pour le protocole royal rigide, ne semblait pas “le” candidat idéal.

Mais l’amour était plus fort et ils se sont mariés le 23 juillet 1986 à l’abbaye de Westminster. Ce jour-là, la reine leur a décerné les titres de ducs d’York, les comtes d’Inverness et les barons Killyleagh. De plus, Fergie a automatiquement reçu le traitement de Son Altesse Royale. Deux ans plus tard, le 8 août 1988, il est né Beatrice et le 23 mars 1990, il est arrivé Eugénisme.

Bien qu’ils soient vus amoureux, la vie conjugale n’était pas simple. Le problème n’était pas de vivre ensemble mais pas de vivre ensemble. Est-ce entre les missions dans la Marine et remplir les devoirs de la royauté, le couple avait l’air juste 40 jours par an. Il est vrai que lorsqu’ils étaient ensemble, ils ne manquaient aucune fête, ils donnaient des baisers furtifs dans les championnats de golf et les courses de chevaux et assistaient à un événement officiel, mais ce n’était pas suffisant.

Les rumeurs d’infidélité Ils ont commencé et confirmé quand Fergie a été pris en vacances avec un autre homme à Marrakech. En mars 1992, les ducs de York ont ​​annoncé leur séparation.

Le divorce, ayant participé à une guerre, le passage des années, loin de lui accorder la sagesse, augmenta le style parrandero d’Andres. Il était plus courant de le trouver dans les boîtes de nuit de la Côte d’Azur (toujours accompagné d’une jeune femme) plutôt que dans des activités caritatives ou protocolaires.

En tant qu’homme célibataire, il avait d’innombrables romances, presque jamais confirmées. Les plus connus ont joué avec le modèle Playboy Angie Heverhart, avec le modèle croate Monica Jakisikex George Clooney, avec le styliste Caroline Stanbury et le chanteur Kylie Minogue. Ses collègues de l’armée et de la presse ont commencé à l’appeler “Andresito el cachondo”.

Au fil des années et de l’arrivée des enfants et petits-enfants du prince Charles, Andres a vu que son véritable statut était flou. S’il est le deuxième héritier du trône, il prend la huitième place. «Andrés en particulier semble ne pas avoir réussi à se réconcilier avec son statut amoindri», a écrit un ancien député Norman Baker Dans son livre Et que faites-vous?. “L’une des façons dont cela se manifeste est dans ses exigences stentoriennes que ses filles soient traitées de la même manière que les fils de Carlos.”

Baker explore également les traces laissées par les Malvinas: «Il a accompli 22 ans dans les forces armées et a servi avec courage et distinction pendant la guerre des Malouines (dans le livre). Le problème est qu’après sa retraite de l’activité, il s’est retrouvé sans rien faire, et le reste d’entre nous se sont retrouvés avec une balle perdue», Synthétise très grossièrement, Baker dans son livre.

Après avoir quitté le service militaire en 2001, Andres est devenu le représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et l’investissement. Sa tâche était presque rêvée: parcourir le monde en vendant la marque britannique. Mais ça Loin de l’éloigner des scandales, il l’a conduit à y jouer un rôle.

Faisons un bref décompte.

On a appris que pour le déjeuner avec un dignitaire arabe voyagé de Londres à Oxford en hélicoptère. Le coût du voyage 4300 euros alors que j’aurais pu utiliser le train pour parcourir seulement 70 kilomètres et n’en dépenser que 140.

On a appris que dépensé 45 000 euros supplémentaires pour voyager de Londres en Écosse et allez à un tournoi de golf. Chaque fois qu’il voyageait même si les distances étaient minimes, il le faisait en hélicoptère, donc il était surnommé “Airmiles Andy” (Andy, miles aériens).

On a appris qu’il était destiné 100 mille euros pour réformer son manoir à Windsor Great Park. La maison compte 30 chambres et la partage avec son ex-femme Sarah. Également passé presque 15 millions d’euross d’acquérir le bien qu’il possède à Verbier (Suisse).

On a appris qu’il avait une collection de montres qui coûtent entre 15 mille et 193 mille dollars.

On a appris qu’en 2011 est officiellement arrivé au Qatar quatre jours après avoir quitté le Royaume-Uni. Le retard était dû au fait arrêt en Azerbaïdjan pour visitez un spa de luxe où une masseuse russe aveugle travaille avec les meilleures mains du monde

On a appris qu’il était en Azerbaïdjan huit fois en six ans, bien que le président Ilham Aliyev, a soupesé les soupçons de fraude électorale et de répression des opposants.

On a appris qu’il a passé de longues journées en Espagne, Real Club Valderrama, connu pour être l’un des clubs de golf les plus exclusifs et les plus chers d’Europe.

On a appris que pendant la première décennie des années 2000, il a été envoyé commercial du Royaume-Uni dans différents pays, en particulier les Arabes. Voyagé à Égypte, Qatar, Bahreïn ou Koweït plusieurs fois, tous les voyages payés par le contribuable britannique et pourtant il n’a pas conclu un seul accord pour son pays mais plusieurs avantages personnels tels que des vacances payées et des invitations à des fêtes exclusives.

On a appris que chaque fois qu’il voyageait, en plus de ses bagages personnels, il obligeait ses assistants à porter une planche à repasser de deux mètres. Cela a causé d’innombrables problèmes pour le déplacer.

On a appris que parmi ses amis il y avait des personnages sombres comme Saif Kadhafi, fils du dictateur Mouammar Kadhafi et le marchand d’armes libyen Tarek Kaituny qui a offert à sa fille Beatriz un collier de diamants. Aussi que le beau-frère du président du Kazakhstan était celui qui a acheté sa résidence Berkshire – que la reine lui avait donnée pour son mariage – à un prix supérieur à son prix du marché, certains 3,8 millions d’euros. La propriété n’a jamais été occupée puis démolie.

On apprit qu’au cours d’un déjeuner au Kirghizistan, le roi fut envoyé contre La France comme pays “corrompu”, contre “les idiots” du parquet anti-fraude qui enquêtaient pour des pots-de-vin sur une opération de vente d’armes à l’Arabie saoudite, contre “Journalistes merdiques” de Le gardien et même contre Américains, “qui ne connaissent pas la géographie, ils ne l’ont jamais su. »

On apprend qu’il a fait un rappel depuis un gratte-ciel britannique. A cette époque, ils lui ont demandé ce que la reine pensait – c’est-à-dire sa mère – et ont répondu: «Maman n’est pas inquiète. Il connaît déjà mes folies et est habitué à tout ce que ses enfants font depuis des années. »

Mais toutes les choses folles ont leur limite. Vous pouvez pardonner que vous aimez les filles chaudes, les dépenses extravagantes, peu importe un pionnier du polyamour avec sa femme et que ses amis sont tout à fait inexprimables. Mais quand l’un de ces amis est Jeffrey Epstein, qui est en prison pour viol et traite de mineurs, La chose change. Mais s’ils transcendent également les photos où vous êtes avec cet ami et avec des filles qui sont des filles, peu importe votre fils préféré, ce n’est plus un caprice. C’est un crime très grave.

Ici, la reine a dû intervenir. Une chose est que votre enfant préféré est une “tête creuse” charismatique et une autre est très différente accusé d’abus sexuels. Le scandale financier a été ajouté au financier. La presse et les contribuables ont commencé à faire des comptes sur les revenus et les dépenses du prince.

Le prince reçoit un revenu annuel de 250 mille livrescertains 320 mille dollars. C’est ce que Reine Elizabeth. Ajoutez à cela d’autres 20 mille livres (25 mille dollars) produit de pension par un ancien membre du Armée de la Couronne. Alors que 355 milliers de dollars ne sont pas un chiffre négligeable, au contraire, Ils ne suffiraient pas à couvrir vos dépenses millionnaires.

C’est Baker qui a été encouragé à demander les mêmes explications que les contribuables ont sûrement exigées: »À moins que vous n’ayez gagné la Loterie nationale, il est clair que vous collectez des sommes importantes que nous ne connaissons pas. Les gens ne donnent généralement pas de grosses sommes d’argent à d’autres personnes pour la bonté de leur cœur. Généralement, ils veulent quelque chose en retour. Nous avons le droit de savoir d’où vient la richesse cachée d’Andres et ce qu’il a donné en retour. »

Les crimes sexuels et l’effondrement financier sont un combo explosif pour tout enfant. Isabel a compris qu’elle pouvait lui pardonner en tant que mère mais pas en tant que reine. Ainsi dans un acte sans précédent contraint son favori à démissionner pour une durée indéterminée de leurs fonctions afin d’éviter de nuire à l’image de la monarchie et des entreprises et organisations avec lesquelles elle collabore.

Andrew a dû quitter Buckingham Palace, Où avez-vous vos bureaux? La reine a également annulé la grande fête prévue pour le 60e anniversaire de son fils.

Maintenant, le Daily Mail a révélé un nouveau scandale dans lequel le duc d’York pourrait être impliqué. Un ami d’Andres, cette fois milliardaire canadien, aurait commis des sévices à enfant et dans l’une de ses demeures. Le journal britannique note qu’il s’agit d’un réseau international de traite et de prostitution.

Peter Nygard, 78 ans et avec une fortune de plus de 800 millions d’euros, a été accusé de trafic sexuel. Le centre de ces crimes est la maison de l’homme d’affaires Nygard, à Nasau, l’île et capitale des Bahamas. Là, par tromperie, les jeunes femmes ont été prises avec la promesse de commencer une carrière de mannequins. Une fois arrivés au manoir, ils ont été drogués et forcés d’avoir des relations sexuelles avec des amis et des connaissances du millionnaire.

Beaucoup de filles ont dénoncé l’horreur ressentie et le manoir a commencé à faire l’objet d’une enquête. Des plaignants, huit étaient des adolescents. L’enquête ne fait que commencer et rien n’indique que le prince ait participé à ces fêtes noires, mais le Daily Mail a publié une série de photographies d’Andres, de son ex-femme Sarah Ferguson et de leurs filles Beatriz et Eugenia dans la maison du magnat canadien en 2000.

Comme si cela ne suffisait pas, le procureur général des États-Unis aux îles Vierges, Denise George, a déclaré à Vanity Fair qu’un employé de Jeffrey Epstein sur son île privée de Little Saint James, il a avoué avoir vu le prince sur l’un des balcons faire des touches inappropriées à de très jeunes femmes.

Enfin, l’accusation de New York l’a accusé de avoir refusé de collaborer. L’environnement du duc d’York nie cette accusation et souligne que le fils de la reine “souhaite parler, mais jusqu’à aujourd’hui ils ne l’ont pas contacté”.

Au loin, c’était la magnifique célébration de 300 personnes avec qui il a fêté ses 50 ans. À 60 ans, le prince Andrew joue dans une histoire qui est loin d’être un conte de fées. Dans cette histoire, le prince est devenu un crapaud.