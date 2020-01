Le prince Charles affirme que le changement climatique est la plus grande menace pour l’humanité

DAVOS, Suisse, 22 janvier (.) – Le prince Charles de Grande-Bretagne a déclaré mercredi que le réchauffement climatique et le changement climatique sont les plus grandes menaces auxquelles l’humanité a été confrontée et a appelé les chefs d’entreprise de Davos à agir maintenant pour créer un avenir économique durable.

Dans un discours au Forum économique mondial dans la station de ski suisse, l’héritier du trône de la couronne britannique a déclaré qu’il était temps pour tous ceux qui avaient un rôle de leadership d’agir “à des niveaux et à des rythmes révolutionnaires”.

“Nous traversons une crise qui, je l’espère, est désormais bien comprise”, a-t-il déclaré. “Le réchauffement climatique, le changement climatique, la perte dévastatrice de la biodiversité sont les plus grandes menaces auxquelles l’humanité a été confrontée et sont, en grande partie, notre création.”

Ses avertissements sont survenus un jour après que le président des États-Unis, Donald Trump, a rejeté dans un discours à Davos les “éternels prophètes de la tragédie” sur le changement climatique.

Le prince de 71 ans, qui a choisi de faire la dernière partie de son voyage à Davos en voiture électrique au lieu d’utiliser un hélicoptère, a passé une grande partie de sa vie à faire campagne pour que les entreprises et les gouvernements accordent plus d’attention aux problèmes environnementaux. , admettant que “franchement, la lutte a été assez difficile”.

“A quoi sert toute la richesse supplémentaire dans le monde, obtenue en faisant toujours la même chose, si vous ne pouvez rien faire d’autre que de la regarder brûler dans des conditions catastrophiques?”, A déclaré Carlos, qui s’est rendu à Davos pour lancer la Sustainable Markets Initiative. qui cherche à trouver des moyens de décarboniser l’économie mondiale.

Le prince a déclaré qu’il tiendrait une série de réunions cette année avec des dirigeants industriels de secteurs allant de l’aviation et de l’eau à la pêche, à l’acier et à l’agriculture et a plaisanté en disant “à la fin de laquelle je serai probablement mort”.

Mardi, la jeune activiste climatique Greta Thunberg a dénoncé les “paroles et promesses creuses” des dirigeants du monde et leur message selon lequel les enfants ne devraient pas s’inquiéter.

“Tout ce que j’ai essayé de faire, et j’ai insisté, au cours des 50 dernières années, a été fait avec nos enfants et petits-enfants à l’esprit parce que je ne voulais pas être accusé par eux de ne rien faire d’autre que de faire le tour et de nier le problème”, a déclaré Carlos, qui a rencontré Thunberg après son discours. “Maintenant, bien sûr, ils nous accusent exactement de cela.”

(Rapport de Luke Baker. Écrit par Michael Holden. Édité en espagnol par Lucila Sigal)