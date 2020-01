Le prince Charles appelle à la paix au Moyen-Orient et visite la tombe de sa grand-mère

JÉRUSALEM, 24 janvier (.) – L’héritier du trône de la couronne britannique a exprimé vendredi sa tristesse devant les souffrances et les difficultés rencontrées par les Palestiniens et a appelé à “une paix juste et durable” au Moyen-Orient, le troisième jour de son Visite en Terre Sainte.

Le prince Charles a rencontré le président palestinien Mahomoud Abbas à Bethléem, a prié avec le clergé chrétien et a visité la tombe de sa grand-mère, qui a été enterrée sur le mont des Oliviers à Jérusalem et est honorée par Israël pour avoir sauvé des juifs pendant la Holocauste

“Cela me brise le cœur … que nous continuions à voir tant de souffrances et de divisions. Personne qui arrive à Bethléem aujourd’hui ne peut ignorer les signes des difficultés persistantes et de la situation à laquelle il est confronté”, a déclaré Carlos, le fils aîné de La reine Elizabeth II, lors de sa première visite officielle dans les territoires palestiniens occupés.

“Je ne peux que vous rejoindre, ainsi que toutes les communautés, dans vos prières pour une paix juste et durable … Je souhaite de tout cœur que l’avenir apporte liberté, justice et égalité à tous les Palestiniens, leur permettant d’avancer et de prospérer”. at-il ajouté.

Son voyage de huit kilomètres à Bethléem comprenait la traversée d’un poste de contrôle militaire israélien pour atteindre l’autre côté d’un mur de béton qu’Israël a construit le long du territoire de Cisjordanie, qu’il a capturé pendant la guerre de 1967.

Carlos, 71 ans, a déclaré que ce serait “la plus grande tragédie” pour les anciennes communautés chrétiennes palestiniennes de disparaître de Terre Sainte, en référence apparente au départ de nombreux chrétiens arabes du Moyen-Orient.

Plus tôt, Carlos a visité la tombe de sa grand-mère, la princesse Alice, une chrétienne fervente qui abritait une famille juive en Grèce lorsque le pays était occupé par les nazis.

Jeudi, Carlos a parlé de l’inspiration de sa grand-mère lors d’une cérémonie commémorative de l’Holocauste, à laquelle ont assisté des dizaines de dirigeants mondiaux à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz.

(Rapport de Rami Ayyub à Jérusalem. Édité en espagnol par Lucila Sigal)