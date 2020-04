Le Prince Charles ouvre un immense hôpital de campagne à Londres pour lutter contre le coronavirus

LONDRES, 3 avril (.) – Le prince Charles a ouvert vendredi un nouvel hôpital à Londres pour fournir des milliers de lits supplémentaires aux patients atteints de coronavirus, qui a été construit en seulement neuf jours dans un immense centre de conférence.

L’hôpital de Nightingale, qui fournira initialement 500 lits équipés de respirateurs et d’oxygène, pourra éventuellement desservir 4 000 patients. Le centre médical a été construit au Excel Exhibition Centre dans les Docklands de Londres.

Construit avec l’aide de l’armée, il est le premier des six nouveaux hôpitaux temporaires ouverts à travers le pays pour faire face à l’épidémie. Jusqu’à présent, 2 921 personnes sont mortes du COVID-19 en Grande-Bretagne.

L’héritier du trône Carlos a ouvert l’hôpital via une liaison vidéo depuis sa résidence en Écosse, un fait sans précédent pour la famille royale britannique qui réalise souvent de tels engagements en personne.

Carlos a déclaré que l’hôpital était un exemple de “comment l’impossible peut être rendu possible”.

“C’est certainement un exploit spectaculaire et presque incroyable”, a-t-il déclaré. “Transformer l’un des plus grands centres de conférence nationaux en hôpital de campagne … est carrément incroyable”, a-t-il ajouté.

Le prince de 71 ans vient de sortir de sept jours d’isolement cette semaine après avoir été testé positif au virus.

“J’ai été l’un des chanceux à avoir un COVID-19 relativement fluide”, a-t-il déclaré. “Mais pour certains, ce sera un voyage beaucoup plus difficile. Par conséquent, je suis tellement soulagé de voir que tout le monde peut être assuré qu’il recevra toute l’attention technique dont il aura besoin et toutes les possibilités de retrouver une vie normale”, a-t-il ajouté.

Le Centre Excel, avec plus de 83 000 mètres carrés d’espace d’exposition, accueille normalement des événements pour des secteurs tels que la défense, les voyages et l’immobilier. Pendant les Jeux olympiques de Londres 2012, le site a été utilisé pour la boxe, l’escrime et l’haltérophilie.

Des hôpitaux temporaires sont en cours de construction pour éviter que le Service national de santé ne soit submergé par l’afflux de patients. Le nombre de personnes nécessitant un traitement devrait culminer au cours des prochaines semaines.

Les chefs de la santé ont également demandé aux travailleurs sans qualification clinique de se présenter pour aider à gérer le Nightingale, qui nécessitera des milliers d’employés.

Londres a été la zone la plus touchée du pays, mais les hôpitaux de Manchester et de Birmingham ouvriront également avec 3 000 lits supplémentaires. De nouveaux centres médicaux seront également installés à Bristol, au sud-ouest, et à Harrogate, au nord-est.

D’autres hôpitaux temporaires seront construits à Glasgow, en Écosse, qui serviront initialement 300 patients.

