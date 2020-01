Le prince Harry a parlé pour la première fois après avoir abandonné la royauté britannique: “Je veux que vous entendiez la vérité de ma bouche”

«J’aurai toujours le plus grand respect pour ma grand-mère, ma commandante en chef, et je suis extrêmement reconnaissant envers elle et le reste de ma famille pour le soutien qu’ils ont apporté à Meghan et à moi ces derniers mois.»Le prince Harry a déclaré lors d’un discours lors d’un événement pour la charité Sentebale, qu’il a fondé en 2006. Sur scène, il a parlé de son «Une grande tristesse d’être venue à ce“Et Il a défendu sa femme.

“Avant de commencer, je dois dire que je ne peux qu’imaginer ce qu’il a pu entendre ou lire ces dernières semaines, donc je veux qu’ils entendent la vérité de moi autant que je peux partager, non pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry”, a-t-il déclaré. Duc de 35 ans.

Le duc de Sussex a déclaré que La Grande-Bretagne “est ma maison … qui ne changera jamais”mais a affirmé que “Il n’avait pas d’autre choix»Après avoir rempli ses fonctions royales lors d’un dîner de charité dans le célèbre et exclusif restaurant The Ivy, dans le quartier de Chelsea.

“Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités. Nous avions bon espoir et nous étions ici pour servir. Pour ces raisons, je suis très triste d’en être venu là. La décision que j’ai prise avec ma femme n’a pas été prise à la légère. Il y a eu plusieurs mois de conversations (…) Je n’ai pas toujours bien fait, mais à ce sujet, il n’y avait vraiment pas d’autre option », le prince était sincère.

Lors de son apparition publique, le prince a également plaisanté et a parlé de son amour pour Meghan “J’ai grandi en ressentant le soutien de beaucoup d’entre vous, et j’ai vu comment vous avez reçu Meghan à bras ouverts tout en me regardant trouver l’amour et le bonheur que j’attendais toute ma vie. Enfin, le deuxième fils de Diana est devenu accro, hourra! »

“Ce que je veux clarifier, c’est que nous ne nous éloignons pas», Fit remarquer le duc. “Je continuerai d’être le même homme qui apprécie son pays et consacre sa vie à soutenir les causes, les œuvres de bienfaisance et les communautés militaires qui sont si importantes pour moi.”

Le duc a déclaré qu’il ne s’éloignait pas de la famille royale, mais qu’il “n’était pas possible” de continuer à servir la reine, le Commonwealth et l’armée financée par des fonds publics. Il a également dit qu’il espérait avoir un «vie plus paisible»Avec sa femme et son fils Archie, huit mois.