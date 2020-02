Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, cesseront d’utiliser la marque royale

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent une décision après que la “punition” de la reine la reine Elizabeth II d’Angleterre leur ait interdit d’utiliser la marque Sussex Royal Harry et Meghan ont jusqu’au 31 mars pour cesser de l’utiliser

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle cesseront d’utiliser la marque Sussex Royal au printemps de cette année, ceci après que la reine Elizabeth II d’Angleterre leur ait interdit de l’utiliser.

L’insigne royal des ducs de Sussex est utilisé dans le cadre de leurs activités; Cependant, c’est le 31 mars (date à laquelle le couple renoncera officiellement à ses devoirs royaux) que la marque Sussex Royal cessera d’être utilisée pour le mariage, selon son porte-parole.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont des plans cette année, l’un d’eux est de créer une nouvelle organisation à but non lucratif, mais elle ne portera plus la marque royale, selon le journal espagnol El País.

“Compte tenu des réglementations spécifiques du gouvernement britannique concernant le mot” réel “, il a été convenu que leur organisation à but non lucratif, qui sera annoncée ce printemps, ne s’appellera pas la Sussex Royal Foundation”, a déclaré le porte-parole.

Selon les informations du journal espagnol, le couple a à son agenda six derniers événements officiels, l’un d’eux est un enregistrement du prince Harry avec le chanteur Jon Bon Jovi et un numéro avec la chorale Invictus Games Choir.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

De plus, le couple de ducs assistera ce 9 mars au service de la Journée du Commonwealth à l’abbaye de Westminster, probablement leur dernière apparition officielle en tant que membres de la monarchie.

En revanche, le prochain départ du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de la famille royale a affecté les 15 personnes qui travaillaient pour eux. Et c’est que les travailleurs, qui géraient les activités et l’image des ducs de Buckingham Palace, ont été licenciés, depuis la fermeture des bureaux, selon le journal britannique Daily Mail.

Décision de la reine

L’ordre d’interdire au prince Harry et à Meghan Markle d’utiliser la marque Sussex Royal était de la reine Elizabeth II d’Angleterre, qui considérait que le mot Royal était inapproprié pour le couple, car ils avaient tous deux décidé de devenir indépendants de la monarchie, selon les informations du Daily Mail.

Selon le site Web du magazine Who, le prince Harry et Meghan Markle ont commencé à utiliser le nom Sussex Royal en 2019, avec lequel ils ont dépensé des milliers de livres en publicité et marketing.

Leurs réseaux sociaux et leur site Web ont également le badge Sussex Royal, y compris, selon Who, les ducs ont enregistré la marque pour pouvoir vendre toutes sortes d’articles tels que des vêtements, des jouets et des cartes de voeux, qu’ils prévoyaient de vendre sur leur site Web pour être économiquement indépendant

Cependant, maintenant qu’ils ont renoncé à la marque royale, les plans des ducs de Sussex pourraient être ternis car ils ne pourront plus le rattacher à leur travail commercial.

À l’heure actuelle, dans son compte Instagram officiel, dans lequel des photographies et des vidéos des actes philanthropiques du couple sont publiées, ils peuvent toujours être trouvés sous le nom de Sussex Royal, qui devra disparaître le 31 mars de cette année.