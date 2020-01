Le prince Henry arrive au Canada pour préparer sa vie loin de la royauté

21 janvier (.) – Le prince Henry de Grande-Bretagne est venu au Canada pour rencontrer son épouse Meghan alors que le couple se prépare à commencer une nouvelle vie, après avoir cessé d’utiliser leurs titres royaux dans le cadre d’un accord pour mettre fin à une crise dans la famille Windsor.

Le réseau Sky News a montré Enrique arrivant sur l’île de Vancouver, quelques jours après avoir conclu un accord avec la reine Elizabeth II et des membres supérieurs de la famille royale qui implique que lui et sa femme Meghan quittent leurs rôles officiels pour chercher un avenir indépendant.

Buckingham Palace et la reine ont annoncé samedi qu’Enrique et Meghan ne seraient plus des membres actifs de la famille royale. Le couple n’utilisera plus le titre «Altesse Royale» et devra trouver sa propre voie dans la vie, les libérant ainsi pour se forger un nouvel avenir au Canada et aux États-Unis.

Enrique a admis qu’il ne voulait pas abandonner complètement sa vie réelle et ses engagements militaires, mais a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre option.

“Je suis très triste que cela ait été réalisé”, a-t-il déclaré dimanche.

L’actrice américaine Meghan est revenue au Canada le 10 janvier pour rencontrer son bébé Archie et Enrique a volé tard lundi pour la rencontrer.

Le duc et la duchesse de Sussex, le titre officiel que le couple continuera d’utiliser, a passé six semaines au Canada à la fin de l’année dernière avant de retourner en Grande-Bretagne.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a mobilisé la famille royale en annonçant publiquement qu’il voulait plus d’indépendance, ce qui a blessé et déçu d’autres membres, selon des sources officielles.

Le nouvel accord, conclu après une réunion organisée par la reine dans sa résidence de Sandringham, en présence du père d’Enrique et héritier du trône, le prince Charles, et de son frère aîné, le prince William, prendra effet au printemps borealis

(Rapport de Mekhla Raina et Rama Venkat à Bangalore. Édité en espagnol par Lucila Sigal)