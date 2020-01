Le prince Henry du Royaume-Uni apparaît en public pour la première fois depuis la vraie crise

LONDRES, 16 janvier (.) – Le prince Henry du Royaume-Uni a fait sa première présentation publique jeudi depuis que la reine Elizabeth a accepté le souhait de son petit-fils et de sa femme Meghan de s’éloigner de leurs rôles de redevance et de chercher un avenir plus indépendant

Le prince, sixième de la succession au trône, a regardé des enfants jouer dans une ligue de rugby dans l’arrière-cour de Buckingham Palace, avant le tirage au sort pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

L’événement est son dernier véritable engagement avant que Meghan et lui ne commencent une «période de transition» vers leurs nouveaux rôles.

La semaine dernière, Enrique, 35 ans, et l’examen Meghan, 38 ans, ont provoqué une crise dans la monarchie britannique en annonçant qu’ils voulaient réduire leurs fonctions royales et passer plus de temps en Amérique du Nord, tout en cherchant à devenir financièrement indépendants. .

L’annonce publique a surpris le reste de la famille royale et a laissé la reine et d’autres Windsor blessés et déçus, selon de vraies sources. Un ami d’Enrique et Meghan a déclaré que le couple avait l’impression d’avoir été retiré.

Après un sommet familial lundi au domaine de Sandringham en présence d’Isabel, Enrique, de son frère aîné, le prince William et de son père et héritier du trône, le prince Charles, il a été convenu que le couple partagerait son temps entre le Royaume-Uni et Le Canada

“Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres actifs à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leurs désirs de vivre une vie plus indépendante tout en faisant toujours partie de ma famille”, a déclaré la reine Elizabeth de 93 ans, dans un communiqué.

Le couple a dit vouloir un nouveau rôle “progressiste” et la possibilité de se financer. Actuellement, ils ne sont pas autorisés à rechercher un revenu privé et la majeure partie de leur argent provient de la succession privée du père d’Enrique.

