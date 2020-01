Le prince Henry est arrivé au Canada pour commencer sa nouvelle vie avec Meghan et son fils

Le prince Enrique est arrivé au Canada lundi soir pour rencontrer son épouse Meghan et son fils Archie, qu’il n’a pas revus depuis l’annonce controversée de son retrait de la famille royale britannique, a rapporté la presse.

L’avion du prince, qui a décollé de l’aéroport Heathrow de Londres, a atterri à Vancouver à 19 h 00 (03 h 00 GMT mardi), a rapporté le Daily Mail. Qu’est-ce que Enrique?

La chaîne de télévision Sky News a également diffusé des images de l’arrivée de ce prince au Canada.

Selon le Mail, le petit-fils de la reine Isabel a discrètement pris un autre avion pour rejoindre l’île de Vancouver, où Meghan et Archie l’attendent dans la maison où ils vivent depuis plusieurs semaines et où ils ont passé les fêtes de fin d’année.

L’. n’a pas pu confirmer ces informations.

Les questions sont nombreuses sur la nouvelle vie que le prince et sa famille auront au Canada, qui ira sans aucun doute plus loin de la famille royale qu’il ne l’aurait souhaité. Comment le couple va-t-il gagner sa vie? Qui paiera pour leurs services de protection? Quelles relations auront-ils avec la famille royale?

Samedi, la reine Elizabeth II a annoncé qu’un accord familial avait été conclu pour respecter le désir de son petit-fils de prendre sa retraite.

Mais la rupture semble plus radicale que prévu puisque Enrique et Meghan ne seront plus des “membres actifs” de la famille royale. Ils ne peuvent pas non plus utiliser leur titre d’altesse royale, même s’ils le conservent, ou représenter officiellement la reine de 93 ans.

Enrique, 35 ans, sixième de la succession, renoncera également à ses fonctions militaires, auxquelles il avait un attachement particulier.

Le prince a d’abord parlé dimanche de cette décision qui a ébranlé la monarchie et divisé l’opinion publique et a déclaré qu’il ressentait “une grande tristesse”.

“Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires mais sans recevoir d’argent public. Malheureusement, ce ne sera pas possible”, a-t-il déclaré lors d’un dîner de charité organisé à Londres.

Enrique a quitté Londres lundi après une journée remplie d’activités, ce qui l’a amené à participer à un sommet sur les investissements au Royaume-Uni en Afrique, où il a rencontré plusieurs chefs d’État africains et le Premier ministre Boris Johnson.

Cependant, Enrique n’était pas présent à la réception organisée lundi soir par son frère, le prince William, au palais de Buckingham.

Meghan a fait sa première apparition publique à Vancouver le 15 janvier, où elle a visité deux organisations caritatives.

La presse britannique est un parfait exemple des opinions constatées que le départ d’Enrique et Meghan est à l’origine.

Le Daily Express a souligné le chagrin qui envahit le deuxième fils de Lady Di, tandis que The Guardian estime que la famille royale perd ses membres les plus populaires parmi les jeunes.

D’autres journaux tentent de deviner la vie du couple au Canada, qui pourrait démarrer une entreprise de production télévisuelle, grâce à sa renommée et à la carrière d’acteur de Meghan Markle. “Duc et Duchesse de Netflix?”, S’interroge ironiquement Daily Mail.

Les journaux qui les accusaient de vouloir à la fois les avantages de la royauté et la liberté des roturiers se félicitent avant tout du fait que le couple ne peut plus “représenter la reine”.

Précisément, cette relation compliquée avec une certaine presse britannique a eu du poids dans la décision du prince Enrique et de sa femme de prendre du recul et de s’éloigner des caméras et de la vie publique.

Ainsi, le couple renonce désormais à son allocation financière pour faire partie de la famille royale et doit rembourser, par exemple, les 2,8 millions d’euros qui ont coûté le remodelage de sa résidence au Royaume-Uni, payés avec l’argent du contribuable

“Il n’y a pas de précédent” dans la famille royale, a-t-il déclaré au Sun Dickie Arbiter, qui travaillait au service de presse de la famille royale.

Selon les journaux britanniques, le prince Charles aidera financièrement son plus jeune fils pendant un an.

La mère d’Enrique, Lady Diana, a également perdu le titre d’altesse royale après son divorce en 1996. Cependant, c’est la première fois que survient un membre par naissance de la famille royale.