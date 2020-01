Le prince Henry réapparaît à Buckingham après avoir secoué la monarchie

Le prince Henry, petit-fils d’Isabel II, fera sa première apparition publique jeudi au palais de Buckingham depuis que lui et son épouse Meghan ont secoué la monarchie britannique en démissionnant de leurs fonctions de membres de la famille royale.

Le duc de Sussex, 35 ans, organisera le tirage au sort de la Coupe du monde de la Ligue de rugby 2021, qui s’est tenu au palais royal, et tout le monde attend de voir s’il aborde la vraie crise déclenchée par sa décision .

Lors d’une réunion de famille organisée lundi à la résidence de campagne de Sandringham dans l’est de l’Angleterre, la reine Isabel, 93 ans, a convenu avec son fils Carlos – héritier du trône – et les deux fils de celui-ci – Guillermo et Enrique- une «période de transition» pour que l’enfant puisse passer du temps avec sa femme au Canada, abandonnant ainsi son rôle de premier plan dans la royauté.

Enrique est patron de la Rugby League, l’organisme qui régit en Angleterre la modalité de ce sport à 13 joueurs, et sa participation au tirage au sort était prévue depuis longtemps.

Meghan, une examinatrice américaine de 38 ans qui a quitté sa carrière quand elle l’a épousé en 2018, s’est rendue au Canada la semaine dernière, où le couple avait passé ses vacances de Noël et le Californien vivait en travaillant sur la série télévisée “Suits”. .

Après avoir manifesté une longue gêne face à la pression médiatique, Enrique et Meghan ont soudainement annoncé le 8 janvier qu’ils souhaitaient abandonner leur rôle de membres de premier plan de la famille royale, modifier leur relation avec la presse, partager leur temps entre le Royaume Unis et en Amérique du Nord et être financièrement indépendant.

La façon dont ils ont fait l’annonce, sans empêcher la reine ou le prince Charles, et le fait qu’ils n’abandonnent pas de titres ou privilèges nobles tels que leur résidence ou leur service de sécurité d’État ont déclenché une controverse au Royaume-Uni.

Cela a également déclenché un débat sur la question de savoir si la décision a été influencée par un traitement raciste de la presse sensationnaliste britannique contre Meghan, qui est métisse.

Enrique doit maintenant décider s’il convient d’aborder la question devant les médias, quand il présidera le tirage au sort à partir de midi (local et GMT).