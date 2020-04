Le problème de dire aux enfants qu’ils sont meilleurs que les autres

Lorsque les parents demandent: «Quelle note avez-vous obtenue?» il y a une question de suivi commune: “Alors, qui a obtenu la note la plus élevée?” La pratique de faire de telles comparaisons sociales est populaire dans tous les coins du monde, montre la recherche. De nombreux éducateurs sélectionnent et annoncent publiquement le «meilleur élève» dans une classe ou une école. Les adultes félicitent les enfants pour avoir surpassé les autres. Les tournois sportifs récompensent ceux qui dépassent les autres. L’année dernière, le Scripps National Spelling Bee a remis aux gagnants un prix en espèces de 50 000 $ et leur propre trophée, juste pour être meilleurs que les autres. La plupart des comparaisons sociales sont si courantes dans la vie quotidienne qu’elles sont généralement passées sous silence.

Les comparaisons sociales sont bien intentionnées: nous voulons rendre les enfants fiers et les motiver à réussir. Comme l’a noté un écrivain de la Fondation Novak Djokovic, «Gagner un jeu ou être le meilleur de la classe donne aux enfants une bonne image d’eux-mêmes et les rend fiers», et cela aide «les enfants à se motiver à franchir les prochaines étapes pour atteindre de plus grands objectifs, comme sauter encore plus loin. » Pourtant, les comparaisons sociales peuvent se retourner contre eux: les enfants peuvent apprendre à toujours se comparer à ceux qui les entourent et se retrouver piégés dans un cercle vicieux de compétition.

Une stratégie bien connue pour éliminer les comparaisons sociales consiste à offrir aux enfants des trophées de participation. Comme le dit le Dodo dans Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll: “Tout le monde a gagné, et tous doivent avoir des prix.” De telles récompenses, cependant, peuvent ne pas abolir les comparaisons sociales: malgré le fait de recevoir le même trophée, les enfants sont sensibles aux différences de performances, même mineures, entre eux et les autres. Les enfants très performants qui reçoivent le même prix que les enfants peu performants peuvent se sentir injustement traités et mépriser ce dernier groupe. Plus généralement, ceux qui reçoivent des récompenses injustifiées peuvent croire qu’ils ont droit à la reconnaissance et à l’admiration. En effet, prodiguer des éloges aux enfants peut, dans certains cas, cultiver le narcissisme, montre la recherche.

Comment, alors, pouvons-nous rendre les enfants fiers d’eux-mêmes et les motiver sans les effets secondaires indésirables? Nous pensons qu’une meilleure approche consiste à utiliser des comparaisons temporelles – en encourageant les enfants à se comparer à leur moi passé plutôt qu’aux autres, par exemple en évaluant ce qu’ils ont appris ou amélioré eux-mêmes. Lorsque les enfants se comparent à leur passé, ils ne rivalisent pas avec les autres.

Nous avons étudié cette approche dans une étude récente et l’avons trouvée efficace. Premièrement, nous avons recruté un échantillon de 583 enfants de diverses écoles élémentaires et secondaires. Pour mettre en place le test, nous avons demandé aux enfants de faire un exercice de lecture et d’écriture conçu pour influencer le type de comparaisons qu’ils feraient: comparaisons sociales, comparaisons temporelles ou pas de comparaison du tout. Par exemple, dans la condition de comparaison sociale, une fillette de neuf ans a écrit: «J’étais meilleure que mes pairs au chant. Je peux chanter et pas les autres. Je me trouve vraiment important. J’adore chanter, je continue de le faire et je suis tout simplement le meilleur. » En revanche, dans la condition de comparaison temporelle, une fille de 13 ans a écrit: «Au début, je n’avais pas beaucoup d’amis. Mais à un moment donné, j’en avais fini avec ça. J’ai donc commencé à m’asseoir à côté de gens au hasard et ils sont devenus mes meilleurs amis. Maintenant que j’ai autant d’amis, je me sens bien et confiant. »

Dans l’étude, nous avons constaté que les enfants qui se comparaient favorablement aux autres ou à leur passé étaient tous fiers d’eux-mêmes. Les enfants qui se comparaient aux autres, cependant, ont dit qu’ils voulaient être supérieurs à ces personnes, tandis que ceux qui se comparaient à leur passé ont dit qu’ils voulaient s’améliorer plutôt que d’être supérieurs. Les comparaisons temporelles ont déplacé les objectifs des enfants d’un désir de supériorité vers une amélioration personnelle.

Que peuvent donc faire les parents et les enseignants avec ces connaissances? La recherche suggère plusieurs stratégies. D’une part, les parents et les enseignants peuvent saluer l’amélioration des enfants au fil du temps («vous vous y prenez!») Pour leur faire savoir qu’ils progressent et qu’ils vont dans la bonne direction. En outre, les enseignants peuvent créer des contextes d’apprentissage qui suivent les progrès des enfants au fil du temps, tels que des bulletins qui montrent leurs changements dans l’apprentissage et les performances. Ce faisant, les adultes apprennent aux enfants qu’il est plus important de se surpasser que de surpasser les autres et que même de petites victoires peuvent être célébrées.

Bien entendu, les comparaisons temporelles ne sont pas une panacée; nous ne devons jamais pousser les enfants à s’améliorer sans relâche. Le chemin vers l’auto-amélioration est pavé de luttes et de revers. Plutôt que de faire en sorte que les enfants se sentent mal face à ces échecs, nous devons les encourager à s’embrasser et à apprendre d’eux et ainsi aider les jeunes à devenir meilleurs qu’avant. Nous devons offrir aux enfants plus d’opportunités de faire des comparaisons temporelles, afin qu’ils puissent voir combien ils ont appris et combien ils ont grandi. Cette stratégie devrait leur permettre de «sauter encore plus loin».