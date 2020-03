Le problème des tests génétiques directs aux consommateurs

L’avènement des innovations technologiques nous permet de mieux nous connaître que jamais. Nous pouvons utiliser rapidement et facilement des appareils et des applications de qualité grand public qui permettent de suivre les pas, de surveiller la fréquence cardiaque et de vérifier la glycémie.

Mais en ce qui concerne le risque de maladie, rapide et facile peut également signifier inadéquat et potentiellement dangereux.

Les tests génétiques font partie de la médecine de précision, une approche utilisant le profilage génétique et moléculaire pour potentiellement optimiser les soins de santé pour les patients individuels. Mais tous les tests ne sont pas créés égaux. Contrairement aux tests de risque génétique pour la santé (GHR) certifiés, les évaluations de qualité consommateur ne sont pas de véritables tests médicaux. Ces produits tels que 23andMe, AncestryDNA ou Living DNA sont extrêmement populaires parmi les consommateurs, mais ils ne remplacent pas les conseils médicaux ou le dépistage sous licence.

Même avec une formulation soigneuse sur l’emballage, il est facile de passer à côté de limitations importantes sur la portée d’un test ou de mal comprendre les nuances critiques dans les résultats. Pour certains utilisateurs, le désir de comprendre les amène à croire que certaines informations sont meilleures qu’aucune. Ajoutant à la confusion est le fait que l’IRS a déterminé que les consommateurs peuvent utiliser des comptes de dépenses flexibles ou de santé pour couvrir les coûts des évaluations GHR de 23andMe. La Food and Drug Administration (FDA) a également approuvé la capacité de 23andMe à fournir des informations sur les variantes génétiques pouvant être liées à la capacité d’un patient à métaboliser certains médicaments. Cela peut encore induire les gens en erreur en leur faisant croire que ces tests sont cliniquement solides. Encore une fois, ils ne le sont pas.

Et c’est là le danger: les produits de consommation sont facilement interprétés comme des tests médicaux appropriés et créent de fausses assurances chez les patients qui pourraient être à risque légitime.

En tant qu’oncologue étudiant la génétique du cancer, je suis particulièrement préoccupé par les tests GHR des consommateurs pour le risque de cancer héréditaire. Par exemple, le test de consommation 23andMe des écrans BRCA1 et BRCA2 pour seulement trois des plus de 1000 variantes BRCA d’importance clinique. Ces trois mutations ne touchent que deux femmes sur 100 d’origine juive ashkénaze et une femme sur 1000 dans la population générale. Ainsi, les résultats sont inadéquats pour la plupart des personnes à haut risque de cancers associés à des mutations héréditaires des gènes BRCA1 ou BRCA2, y compris les familles dont les membres ont subi un cancer de l’ovaire, un cancer du sein masculin, plusieurs cancers du sein précoces, un cancer du pancréas ou un cancer de la prostate. En termes simples, ce test récréatif n’a aucune valeur pour la majorité des personnes qui peuvent en avoir besoin à de véritables fins médicales.

Et voici pourquoi c’est important: j’ai recommandé qu’un de mes patients atteints de la mutation du risque de cancer héréditaire BRCA2 encourage ses proches au premier degré à passer un test GHR certifié car il y a 50% de chances qu’ils puissent également être porteurs de la mutation. S’ils le font, cela ne signifie pas qu’ils auront un cancer, mais les connaissances peuvent leur fournir des options importantes pour réduire le risque de cancer ou prévenir le cancer. Le frère du patient avait passé le test 23andMe, qui ne montrait aucune mutation, car la mutation du patient n’aurait jamais été détectée par le test du consommateur. Le frère a été faussement rassuré qu’il ne portait pas la mutation, alors qu’en fait il n’avait pas été testé de manière appropriée. Au contraire, il devrait obtenir un test GHR médicalement approprié qui évalue avec précision le gène BRCA2, en particulier celui qui pourrait détecter la mutation que son frère portait, pour évaluer son risque.

La FDA n’est pas au courant de la confusion potentielle sur le marché et l’a abordée directement dans son approbation des tests BRCA de 23andMe: «Le test ne doit pas être utilisé comme un substitut pour consulter votre médecin pour le dépistage du cancer ou des conseils sur les facteurs génétiques et de style de vie qui peut augmenter ou diminuer le risque de cancer », a noté le communiqué de l’agence. “L’utilisation du test comporte des risques importants si les individus utilisent les résultats du test sans consulter un médecin ou un conseiller génétique.” Mais la plupart des consommateurs ne lisent pas attentivement ou ne considèrent pas vraiment les petits caractères.

Les dangers associés aux tests consommateurs s’étendent bien au-delà du risque de cancer. Ces produits offrent également des tests de dépistage du diabète, de la maladie cœliaque, de la maladie de Parkinson et autres, ce qui signifie que de nombreuses personnes pourraient être endormies dans un faux sentiment de sécurité quant à leur santé. Si vous envisagiez une intervention chirurgicale, seriez-vous satisfait de l’opinion de quelqu’un qui a beaucoup joué au jeu de société Operation, ou cherchez-vous plutôt un chirurgien professionnel hautement qualifié avec des années d’expérience? C’est une façon de penser la différence entre les tests récréatifs et les tests médicaux.

“Les risques associés à l’utilisation des tests 23andMe comprennent les résultats faussement positifs, qui peuvent se produire lorsqu’une personne reçoit un résultat indiquant incorrectement qu’elle a une certaine variante génétique, et les faux résultats négatifs qui peuvent se produire lorsqu’un utilisateur reçoit un résultat indiquant incorrectement. qu’il ou elle n’a pas une certaine variante génétique », a noté l’approbation de la FDA. «Les résultats obtenus à partir des tests ne doivent pas être utilisés pour le diagnostic ou pour éclairer les décisions de traitement. Les utilisateurs doivent consulter un professionnel de la santé pour toute question ou préoccupation concernant les résultats. »

En d’autres termes, quels que soient les résultats des tests génétiques effectués directement auprès du consommateur, une personne devrait discuter spécifiquement avec elle si elle a des antécédents familiaux de maladies héréditaires ou si elle souhaite comprendre son risque de porter une mutation génétique ou moléculaire spécifique avec son médecin conseiller génétique. En fait, discuter des tests génétiques et moléculaires est un sujet formidable pour votre prochaine visite chez votre fournisseur de soins de santé.

Les tests génétiques de qualité médicale ont le potentiel pour des avancées de grande envergure et des opportunités pour un diagnostic plus rapide et une prévention et des traitements plus efficaces. Le bien-être à vie est trop important pour s’appuyer sur un test génétique récréatif lorsque des options médicalement appropriées et rigoureusement testées pour votre santé sont disponibles.