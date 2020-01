Le procès politique de Trump commence par un différend sur ses règles

WASHINGTON (AP) – Le Capitole des États-Unis ouvrira mardi un procès politique au président du pays, Donald Trump, un processus contesté qui rendra une décision sur ses actions en Ukraine tandis que les Américains se prononceront au début d’une année. électoral.

L’héritage de la présidence Trump et le système américain d’équilibres et de garanties seront en jeu lorsque le Sénat rencontrera à nouveau le président de la Cour suprême, John Roberts, menant un processus inhabituel de procès politique et des sénateurs promettant «justice impartial », dans un climat de division politique dans le pays.

Le premier défi pour le tribunal arrivera mardi à midi, avec le début d’une session au cours de laquelle les règles de débat proposées par le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, seront votées.

À la veille du procès, le leader républicain a proposé un calendrier serré pour les plaidoiries d’ouverture, avec seulement deux jours de côté, tandis que les avocats du leader ont appelé au rejet rapide des accusations “faibles” contre le président et son acquittement.

“Tout cela est une fausse représentation dangereuse de la Constitution que le Sénat devrait condamner rapidement et catégoriquement”, a déclaré lundi l’équipe juridique de Trump dans un communiqué. “Les accusations devraient être rejetées et le président devrait être acquitté immédiatement”.

Alors que les procureurs de la Chambre des représentants ont préparé leurs arguments d’ouverture bien au Sénat tard dans la nuit, les démocrates ont promis de s’opposer à un procès rapide tout en faisant pression pour de nouveaux témoins et documents.

Le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a mis en garde contre une “dissimulation” du plan de McConnell, qui pourrait conduire à des journées consécutives de 12 heures.

“Il est clair que le sénateur McConnell est déterminé à rendre plus difficile l’obtention de témoins et de documents et essaie d’accélérer le procès”, a déclaré Schumer, qui a qualifié les règles proposées de “malheur national”.

Il est presque certain que les premiers jours du procès politique seront marqués par des motions de procédure à la Chambre haute, ou probablement à huis clos, car les sénateurs doivent s’abstenir de parler pendant le processus.

Ce n’est que le troisième procès politique présidentiel de l’histoire des États-Unis, et il a lieu quelques semaines avant le début des primaires pour les élections de 2020, avec quatre sénateurs démocrates en lice pour la nomination de leur parti en dehors de la campagne.

Alors que Trump se rendait à une conférence des dirigeants mondiaux à Davos, en Suisse, la Maison Blanche a salué la proposition républicaine du procès.

“Nous sommes heureux que le projet de résolution protège le droit du président à un procès équitable, et nous espérons présenter une défense solide des faits et des processus dès que possible, et demander un acquittement dès que possible”, a déclaré le directeur de Affaires législatives de la Maison Blanche, Eric Ueland.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ne sera pas non plus au pays pour le début du processus car elle dirige une délégation du Congrès qui se rendra en Pologne et en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Monde

Les démocrates de la Chambre accusent le président républicain de deux chefs d’accusation

Le mois dernier, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a déposé des accusations contre le président républicain pour abus de pouvoir et entrave aux travaux du Congrès après qu’il a été révélé qu’il avait fait pression sur le président de l’Ukraine pour enquêter sur son rival démocrate, l’ancien vice-président Joe Biden

La journaliste de l’Associated Press Laurie Kellman a contribué à ce bureau.