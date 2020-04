Le procès-verbal de la BCE montre des réserves lors du retrait de toutes les munitions contre le virus

FRANCFORT, 9 avril (.) – Les dirigeants de la Banque centrale européenne craignaient une détérioration rapide de l’économie de la zone euro lorsqu’ils ont décidé d’une série de mesures urgentes, mais certains ont encore exprimé des réserves quant au lancement de nouveaux achats de dette, selon le procès-verbal de la réunion d’urgence du 18 mars a été rendu public jeudi.

Face à la chute des marchés financiers et à l’augmentation du coût de la dette des membres les plus faibles de la zone euro, la BCE a convenu lors d’une réunion de fin de soirée d’abandonner bon nombre de ses règles sur les initiatives de relance et acheter jusqu’à 1,1 billion d’euros de dette cette année afin d’aider les entreprises et les États en difficulté.

Cette décision a été un revirement remarquable par rapport aux six jours précédents, lorsque la BCE a accepté une légère augmentation des achats d’actifs et que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a minimisé la crise, affirmant même que ce n’était pas le travail de la BCE. aider à «réduire les écarts».

Ce commentaire a déclenché la plus forte augmentation quotidienne des coûts des prêts italiens depuis 2011 et a suscité des critiques de la part des investisseurs et même des chefs d’État, qui y ont vu un manque de solidarité avec les pays luttant contre le virus.

“Il a été unanimement convenu qu’une action audacieuse et décisive était nécessaire pour contrer les graves risques posés par la propagation rapide du coronavirus au mécanisme de transmission de la politique monétaire”, a déclaré la BCE.

“Certains membres ont exprimé des réserves quant à la nécessité de lancer un nouveau programme dédié à l’achat d’actifs”, a déclaré la BCE, ajoutant que des doutes étaient également exprimés sur la communication proposée sur la limite d’émission.

“Cependant, malgré les doutes, il y avait aussi une volonté d’accepter le message soigneusement rédigé, compte tenu de l’ampleur de la perturbation du marché et des défis posés par l’accomplissement du mandat de la BCE”, a-t-il ajouté.

La BCE, comme d’autres grandes banques centrales, a intensifié sa réponse à la pandémie, en annonçant un large éventail de mesures de relance, notamment en préparant le terrain pour une impression monétaire illimitée dans un premier temps.

(Informations de Balazs Koranyi et Francesco Canepa; traduites par Tomás Cobos)