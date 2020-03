Le prochain chef de cabinet de Trump est prêt à en faire plus sur le climat

En sélectionnant le représentant Mark Meadows de Caroline du Nord pour lui servir de prochain chef de cabinet, le président Trump amène à la Maison Blanche un législateur républicain qui a soulevé des préoccupations concernant le changement climatique et a exprimé le désir de faire quelque chose.

L’approche marque un écart important par rapport à celui de l’occupant sortant de l’emploi, Mick Mulvaney, qui a autrefois qualifié le financement gouvernemental des sciences climatiques de «gaspillage de votre argent». Mulvaney a également constamment remis en question les principes fondamentaux de la science du climat, qui ont été établis il y a des années.

“Je ne suis pas encore convaincu qu’il s’agisse d’une corrélation directe entre l’activité humaine et le changement climatique”, a déclaré Mulvaney lors de son audition de confirmation pour occuper le poste de directeur du Bureau de la gestion et du budget.

Meadows, en revanche, a déclaré à E&E News en avril dernier que «nous sommes nombreux à vouloir [climate change] d’une manière très pragmatique. ” Il a également indiqué qu’il était ouvert à l’idée d’utiliser une taxe sur le carbone pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, dans quelle mesure le changement de personnel affectera la politique climatique de la Maison Blanche est une question ouverte – d’autant plus que Trump lui-même a qualifié le réchauffement climatique de canular. Et il est très discutable que les solutions climatiques proposées par Meadows soient adaptées à la menace existentielle d’une planète qui se réchauffe rapidement.

Néanmoins, l’histoire fournit au moins un exemple de la façon dont un chef de cabinet soucieux du climat peut influencer la manière dont le réchauffement climatique est débattu dans les murs de la Maison Blanche.

Par exemple, l’ancien chef de cabinet de Trump, John Kelly, a mis fin à un plan de l’ancien administrateur de l’EPA, Scott Pruitt, pour mener une revue des sciences du climat qui aurait mis en doute la cause et les conséquences du réchauffement climatique.

L’effort avorté ne s’est jamais rétabli et des tentatives similaires n’ont pas avancé non plus.

Kelly, un général à la retraite du Corps des Marines, a accepté les sciences du climat et a même travaillé à mieux préparer l’armée aux événements météorologiques extrêmes et à l’élévation du niveau de la mer pendant son passage à la tête du U.S. Southern Command de 2012 à 2016.

Mulvaney, pour sa part, a encouragé une relance du défi de la science du climat. Il a rencontré William Happer, un ancien directeur principal du Conseil de sécurité nationale et professeur émérite de l’Université de Princeton qui pense que le monde a besoin de plus de dioxyde de carbone, pour faire avancer un examen contradictoire de la National Climate Assessment.

L’idée a finalement été rejetée par le personnel de la campagne de la Maison Blanche et de Trump. Mais Happer a récemment déclaré à E&E News que Trump s’était personnellement excusé auprès de lui et avait dit qu’il reviendrait sur l’idée s’il remportait la réélection.

Bien que l’attitude de Meadows à l’égard du réchauffement climatique soit très différente de celle de Mulvaney, il serait difficile de l’appeler champion du climat.

Meadows s’est opposé à l’accord de Paris sur le climat et a rejeté un projet de loi qui aurait obligé les États-Unis à rejoindre l’accord. En tant que président du conservateur House Freedom Caucus, il a une fois remis à Trump une liste de souhaits de plus de 200 règlements et programmes à attaquer. Il s’agissait notamment de se retirer de l’Accord de Paris, d’éliminer le programme climatique du Département d’État et de réduire le financement public des sciences du climat.

Depuis lors, Meadows a indiqué sa volonté de s’engager avec les démocrates sur la question, mais pas à un niveau qui déclencherait le type de changement de société que de nombreux militants du climat soutiennent.

«Certains demandent mes deux cents sur le Green New Deal. La voici: notre «richesse partagée» serait littéralement d’environ deux cents si nous essayions cela », a écrit Meadows sur Twitter l’année dernière en réponse à la proposition démocrate de lutter contre le changement climatique avec un programme d’emplois dirigé par le gouvernement.

Meadows possède une certaine expérience dans le traitement des problèmes liés au climat tels que les énergies renouvelables. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire, Meadows a travaillé comme directeur des relations avec la clientèle au service public de Tampa Electric en Floride, qu’il a décrit sur le sol de la maison comme un «expert en éolien, solaire et géothermie pour un service public d’électricité».

“L’une des plus grandes préoccupations en termes de solutions énergétiques durables n’est pas la collecte – c’est comment la stocker”, a-t-il déclaré à E&E News. “Et donc si nous voulons vraiment être sérieux à ce sujet, nous devons de fournir des recherches pour le stockage de cette énergie plus que pour sa collecte. »

Bien qu’il soit l’une des voix les plus éminentes de son parti et un proche allié du président, Meadows n’a proposé aucune politique climatique de fond qui ferait avancer les énergies renouvelables.

“Il semble comprendre que la politique du changement climatique est en train de changer”, a déclaré Alex Flint, directeur exécutif de l’Alliance conservatrice pour les solutions de marché.

Meadows a déclaré qu’il était ouvert à une certaine forme de tarification du carbone et que la sensibilisation de certains de ses électeurs avait influencé sa décision.

“C’est vraiment la raison pour laquelle je m’y suis engagé”, a déclaré Meadows à E&E News en juillet dernier. “Je ne pense pas qu’un d’eux ait voté pour moi, mais ils ont été très réfléchis dans leurs propositions et leurs idées, et cela a vraiment eu un impact profond sur moi.”

On ne sait pas encore quand Meadows commencera son nouveau rôle de chef de cabinet. Mais il y a au moins une complication – plusieurs médias ont rapporté hier soir que Meadows se mettrait en quarantaine après avoir découvert qu’il avait pu entrer en contact avec quelqu’un qui avait contracté le nouveau coronavirus.

Le Washington Post a cependant noté que Meadows avait donné des résultats négatifs pour la maladie.

Un sondage a montré que les jeunes électeurs et les républicains sont de plus en plus préoccupés par le changement climatique. Peut-être en réponse à cette tendance, davantage de législateurs du GOP ont avancé des idées pour investir dans la technologie autour de la production d’énergie et planter plus d’arbres, bien qu’ils aient rarement montré un désir de ralentir la consommation de combustibles fossiles.

Sans action significative sur le climat, l’État d’origine de Meadows, en Caroline du Nord, sera probablement confronté à un avenir plus périlleux.

La Caroline du Nord devrait connaître 48 jours de danger par an, où l’indice de chaleur atteint 105 degrés Fahrenheit d’ici 2030, soit trois fois plus qu’en 2000, selon Climate Central.

D’ici la fin du siècle, le niveau de la mer devrait augmenter de près de 4 pieds le long de certaines zones du littoral de l’État et des inondations à marée haute pourraient se produire pratiquement tous les jours, selon un rapport climatique de l’État publié plus tôt cette année.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.