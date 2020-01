Le procureur de Veracruz accepte une relation avec l’opérateur de “Los Zetas”

La chef du bureau du procureur général (FGE), Verónica Hernández Giadáns, a reconnu devant le Congrès de Veracruz qu’elle était la cousine de Guadalupe Hernández Hervis, “La Jefa”, membre du groupe Hernán Martínez Zavaleta, alias “El Comandante H », Qui appartient au groupe criminel Los Zetas et qui est toujours en prison après avoir été arrêté en 2017 à Cárdenas, Tabasco.

Interrogé par le député du Parti travailliste (PT), José Manuel Pozos Castro, a déclaré qu’il avait plus de 30 ans et avait rompu les liens avec son cousin. “Je n’ai aucune relation avec cette famille et dans mon test de contrôle et de confiance, j’ai dit, nous devons nous comporter avec la vérité”, a-t-il dit.

Lors du marathon qui a duré plus de cinq heures, la directrice du FGE a ajouté qu’elle n’avait pas choisi sa famille, cependant, ni sa famille ni ses amis ne sont au-dessus des lois.

Face au peu d’aide des députés de l’opposition (PAN et PRD), il a déclaré: «Je ne nierai pas une relation qui existe, la famille n’est pas élue. Heureusement aux amis oui, mais ni pour les amis ni pour la famille je ne peux répondre. »

Hernández Giadáns, a insisté sur le fait qu’il n’est responsable que de ses propres actions et que dans la fonction publique (auparavant secrétaire de la ville de Xalapa et directeur juridique du Secrétariat gouvernemental), il a conduit les valeurs, les principes, l’éthique et la congruence dans le dire et faire.

L’officier local a souligné que dans son administration, l’enlèvement a été combattu, les féminicides ont été reclassés, de meilleurs soins ont été prodigués aux proches des personnes disparues et des travaux sont également menés en attendant les dossiers et les enquêtes. Il a également accusé les administrations passées du chaos qui a retardé l’identification des corps dans les tombes clandestines, ainsi que les progrès des enquêtes sur les personnes non localisées.

Hernández Giadáns, a été nommé chef du bureau du FGE, le 13 septembre 2019, après que le Congrès de cet État a temporairement séparé Jorge Winckler Ortiz, un fugitif de la justice.

À cette époque, les législateurs de Veracruz ont déterminé que Winckler Ortiz devait vérifier qu’il était certifié et inscrit dans le système national, sinon il lui était impossible de diriger une institution autonome aussi délicate et importante que le parquet.

Pour sa part, le procureur temporaire appartient à l’équipe du secrétaire du gouvernement, Eric Cisneros, qui a publiquement souligné que Winckler Ortiz protège les criminels, tels que le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) lié aux massacres de La Potra, au Minatitlan, et au bar Caballo Blanco, à Coatzacoalcos.

Information en développement