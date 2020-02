Le procureur hispanique est arrêté pour une affaire de corruption avec des immigrants sans papiers

Corruption avec des immigrants sans papiers: Cynthia Alanís, procureure adjointe du bureau du procureur du comté de Hidalgo, a été arrêtée par des agents fédéraux pour son implication présumée dans une affaire de corruption complexe. L’avocat Roel Alanís, frère du procureur, a déclaré qu’ils avaient payé des employés des prisons fédérales pour lui donner les listes et les détails des détenus sans papiers qui arrivaient et ensuite offrir leurs services. Selon les autorités fédérales, la procureure Cynthia Alanís, bien qu’elle soit fonctionnaire, était au courant de ce que faisait son frère en soudoyant des fonctionnaires fédéraux jusqu’à 1 000 $.

Texas Cynthia Alanís, procureure adjointe du bureau du procureur du comté de Hidalgo au Texas, a été arrêtée pour son rôle présumé dans une affaire de corruption.

Alanís, 27 ans, a été arrêté par des agents fédéraux des enquêtes de sécurité nationale (HSI) le lundi 24 février 2020 à son bureau d’Edinburg, dans le sud-est du Texas, pour sa relation présumée dans un réseau de corruption et de pots-de-vin présumé dirigé par son frère Roel Alanís, un célèbre avocat spécialisé en immigration à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

L’acte d’accusation contre Cynthia Nalleli Alanís, son nom complet, des détails qu’elle a nié connaître ou avoir reçu des listes d’étrangers sans papiers détenus dans la prison du comté, puis ces listes se sont retrouvées entre les mains de son frère Roel Alanís, directeur de la loi d’Alan. Entreprise à Weslaco, une ville voisine de McAllen.

Cependant, l’accusation fédérale contre Cynthia Alanís, consultée par Monde hispanique au Texas, elle dit qu’elle avait reçu ou était au courant des listes de détenus en tant que personnes sans papiers.

Ces listes ont ensuite été remises au personnel du cabinet d’avocats de son frère et avec ces informations privilégiées, ils voulaient que les détenus engagent leurs services en connaissant leur cas devant d’autres avocats spécialisés en immigration.

Dans l’enquête contre le cabinet d’avocats Alanís Law Firm, les agents de HSI au Texas, le nom de Roel Alanís, ont fait leur apparition en juillet 2018 lorsque le ministère américain de la Justice l’a officiellement accusé de complot, de corruption et de pots-de-vin. Il a émis un mandat d’arrêt contre lui.

La chaîne de pots-de-vin et de corruption a commencé à Roel Alanís, 39 ans, qui a payé Damián Ortiz, 30 ans, un employé de la prison fédérale, pour lui remettre la liste des immigrants sans papiers détenus.

Ortiz a ensuite distribué l’argent à Benito Barrientez, 42 ans, et à Exy Adelaida Gómez, 42 ans, qui à leur tour étaient des employés des centres de détention fédéraux et à l’intérieur de la prison ont fait un travail convaincant pour les sans-papiers nouvellement arrivés à choisir comme Votre représentant légal au cabinet d’avocats d’Alan.

Ortiz, Gómez et Barrientez étaient des employés du centre de détention de Puerto Isabel et du centre de détention d’El Valle, où la plupart des immigrants sans papiers tentent d’entrer aux États-Unis par le sud-est du Texas et sont capturés.

Gomez et Barrientez étaient la liaison de Roel Alanís à l’intérieur des prisons fédérales et ils ont transmis les listes à Ortiz qui était l’intermédiaire.