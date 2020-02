Le procureur suisse accuse Al-Khelaifi en cas de pots-de-vin de la FIFA

GENÈVE (AP) – Le parquet fédéral suisse a accusé jeudi le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, dans le cadre d’une enquête de corruption plus large liée aux droits télévisuels de la Coupe du monde.

Le bureau du procureur général suisse a déposé un acte d’accusation dans lequel il a accusé Al-Khelaifi d’avoir incité l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke “à commettre une administration injuste avec des circonstances aggravantes”.

L’exécutif qatari de football et de télévision, cependant, n’est plus accusé de corruption. Selon l’accusation, après une enquête de trois ans, la FIFA a conclu un «accord amical» avec Al-Khelaifi le mois dernier pour retirer sa plainte pénale concernant l’octroi des droits de la Coupe du monde 2026 et 2030 à la Qatar TV BeIN Sports.

Al-Khelaifi est président de BeIN Sports, basé à Doha, et membre du comité exécutif de l’UEFA.

Al-Khelaifi a été inculpé pour sa participation au prêt d’une villa de luxe en Sardaigne à Valcke, qui jusqu’à sa destitution en 2015 a influencé l’octroi des droits de la Coupe du monde. Valcke n’aurait pas payé de loyer pour la maison, évaluée à 1,8 million d’euros (1,94 million de dollars).

Valcke a été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin, de “diverses accusations d’administration déloyale avec aggravation (…) et falsification de documents”.

Pour la première fois au cours de l’enquête quinquennale sur les activités de la FIFA, le procureur suisse a révélé qu’il croyait que Valcke avait reçu des pots-de-vin d’un montant total de 1,25 million d’euros (1,35 million de dollars) pour acheminer les droits de télévision vers les stations préférées en Italie et en Grèce.

Une troisième personne non identifiée a été accusée de corruption pour ces paiements ainsi que pour avoir incité Valcke à commettre le délit d’administration déloyale avec des circonstances aggravantes.

Al-Khelaifi a été nommé membre du comité exécutif de l’UEFA représentant les clubs européens il y a un an, malgré son implication présumée dans le cas de pots-de-vin. Il fait également partie du conseil d’administration influent de l’Association des clubs européens, qui recherche des réformes en Ligue des champions pour favoriser les clubs d’élite comme le champion de France PSG.

Après avoir été interrogé en 2017 et 2019 pour sa relation présumée avec la procédure pénale engagée il y a trois ans, l’exécutif a déclaré qu’il n’avait commis aucun crime.

Al-Khelaifi a également été impliqué dans une autre enquête du parquet français pour corruption liée à la concession au Qatar de l’organisation des championnats du monde d’athlétisme. Doha a accueilli l’édition 2019.