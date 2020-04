Le programme lunaire de la NASA et le successeur du télescope Hubble face aux retards du COVID-19

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, était presque étourdi quand il a dévoilé la demande de budget de la Maison Blanche en février. L’administration Trump voulait augmenter les dépenses annuelles de la NASA de 12% pour l’exercice commençant le 1er octobre, le portant à 25,2 milliards de dollars – un niveau jamais vu depuis le programme Apollo des années 60 et 70. La majeure partie de la bosse irait à l’accélération d’un projet de retour des astronautes à la surface lunaire en 2024.

À peine quatre semaines plus tard, le 9 mars, Bridenstine a annoncé sombrement la fermeture du centre de recherche Ames de la NASA à Moffett Field, en Californie, après qu’un employé eut été testé positif pour le nouveau coronavirus qui cause la maladie COVID-19. Le 20 mars, deux autres sites de l’agence – le Michoud Assembly Facility à La Nouvelle-Orléans et le John C. Stennis Space Center au Mississippi – ont été fermés pour cause de COVID-19. Les fermetures ont frappé au cœur du Space Launch System (SLS), le programme de fusées nécessaire aux plans de la NASA pour se rendre sur la Lune.

Et à la fin du mois de mars, 10 des 18 installations pertinentes de l’agence à travers le pays avaient été fermées, sauf pour protéger la vie et les infrastructures essentielles. Le reste n’était ouvert que pour des travaux désignés comme «essentiels à la mission» qui ne pouvaient pas être exécutés à distance. «Nous avons vraiment essayé d’être proactifs … et de prendre des décisions non seulement en fonction des conditions actuelles, mais [also] où les choses se dirigent », a déclaré l’administrateur associé de la NASA, Steve Jurczyk, lors d’une mairie virtuelle le 25 mars.« Notre priorité absolue … est votre santé et votre sécurité », a ajouté Bridenstine lors de l’événement.

Le SLS, qui était en préparation pour un tir d’essai au Stennis Space Center cet été, a été l’une des premières victimes des quarantaines de coronavirus. La NASA n’allait déjà pas respecter la date de novembre 2020 pour le premier lancement du système dans le cadre de la mission Artemis I pour envoyer une capsule Orion non vissée lors d’un essai autour de la lune. Avant que COVID-19 n’atteigne les États-Unis et ne dégénère en pandémie, l’agence avait prévu de reporter le premier vol du SLS à la mi-fin 2021. Maintenant, la date de lancement sera réévaluée en fonction de la rapidité avec laquelle la NASA peut rouvrir Stennis et le Michoud Assembly Facility, où sont fabriquées les fusées SLS et les pièces du vaisseau spatial Orion. “Il va y avoir un jour où nous serons à l’arrière-plan, et nous devons planifier aujourd’hui comment [we go] retour … à des opérations finalement normales », a déclaré Bridenstine à la mairie virtuelle. “Je ne sais pas quand cela va se produire. Je pense que personne ne le sait. “

La NASA a hésité un peu avant de décider d’arrêter les travaux sur le James Webb Space Telescope (JWST), qui est situé dans ses installations de Northrop Grumman à Redondo Beach, en Californie. la plupart des entreprises, mais la NASA a finalement décidé qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité de ses employés travaillant sur l’intégration et les tests des télescopes à Northrop Grumman. Le très attendu JWST, successeur du télescope spatial Hubble, a déjà dû faire face à une série de retards. Le Government Accountability Office a averti en janvier que la NASA n’avait que 12% de chances de respecter la dernière date cible de lancement du télescope, mars 2021. L’agence avait prévu de réévaluer cette date ce printemps.

Les États-Unis ne sont pas le seul endroit où le JWST fait face à un arrêt de travail. Le 16 mars, la France a suspendu ses opérations au centre spatial guyanais de l’Agence spatiale européenne (ESA) à Kourou, en Guyane française, où le télescope devait arriver plus tard cette année pour le lancement des préparatifs à bord d’une fusée Ariane 5 d’Arianespace.

L’ESA a également réduit son centre d’opérations de mission à Darmstadt, en Allemagne, où elle a temporairement mis en veilleuse quatre des 21 missions scientifiques du système solaire. Les vaisseaux spatiaux touchés étaient Cluster, qui étudie l’environnement magnétique de la Terre, l’orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter et Mars Express, et Solar Orbiter, qui est actuellement en route vers le soleil. Ces vaisseaux ont des orbites stables et de longues durées de mission, donc “éteindre leurs instruments scientifiques et les placer dans une configuration sûre en grande partie sans surveillance … aura un impact négligeable”, a déclaré Rolf Densing, directeur des opérations de l’ESA, dans un 24 mars. déclaration.

Les contrôleurs de vol de l’ESA travailleront sur place pour superviser le survol du BepiColombo le 10 avril. Lancé en octobre 2018, le vaisseau spatial commun japonais-européen passera devant notre planète pour un coup de pouce gravitationnel pour resserrer son orbite autour du soleil.

L’une des plus grandes priorités de la NASA est de maintenir le rover Mars 2020 sur la bonne voie pour un lancement entre le 17 juillet et le 5 août. S’il glisse au-delà de ce délai, il devra faire face à un retard de 26 mois jusqu’à ce que la Terre et Mars s’alignent à nouveau pour les voyages interplanétaires. Le rover – nouvellement nommé Perseverance – est arrivé au Kennedy Space Center en Floride le 12 février pour préparer son lancement. “Jusqu’à présent, Mars 2020 avance comme prévu”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, le 19 mars. “Il est très bien sur la bonne voie.”

La NASA continue également de travailler avec SpaceX et Boeing pour achever les taxis spatiaux développés commercialement nécessaires pour transporter les équipages vers et depuis la station spatiale. SpaceX visait un test en vol en équipage de sa capsule Dragon 2 de la mi à la fin mai, mais a maintenant deux nouveaux obstacles à franchir avant cette date. La société enquête sur un arrêt prématuré d’un moteur lors du dernier lancement de sa fusée Falcon 9 le 18 mars. Et le 24 mars, l’un de ses véhicules d’essai Dragon a été détruit lors de ce qui devait être l’une des dernières démonstrations des parachutes du système. L’engin, suspendu sous un hélicoptère, est devenu instable, ce qui a incité le pilote à le libérer. Comme l’hélicoptère n’avait pas encore atteint son altitude prévue, le système de parachute du Dragon n’était pas activé et le véhicule s’est écrasé au sol.

Pendant ce temps, Boeing finalise un plan de récupération pour son vaisseau spatial CST-100 Starliner après un vol d’essai sans équipage en décembre 2019 qui a révélé des problèmes logiciels potentiellement répandus. La société devait présenter son plan à la NASA début avril.

Le dernier trajet payé par l’agence pour un astronaute américain sur un vaisseau spatial russe Soyouz doit être lancé le 9 avril. Le lancement aura lieu sans le groupe habituel de famille, d’amis et de sympathisants. Comme une grande partie du monde, le Kazakhstan, qui abrite le site de lancement du cosmodrome de Soyouz à Baïkonour, limite les voyages au milieu de la pandémie.

La NASA n’a pas encore commencé à estimer les impacts financiers et programmatiques de COVID-19. Un projet de loi de relance économique de 2 billions de dollars, adopté par le Congrès et signé par le président Donald Trump le 27 mars, affecte 60 millions de dollars à la NASA.