Le projet de loi interne retarderait le retour de la NASA sur la Lune

La NASA devrait viser à mettre des bottes sur la lune en 2028, et non 2024, et atteindre cet objectif explicitement pour aider l’exploration humaine de Mars dans les années 2030, selon un projet de loi d’autorisation qui a été présenté vendredi 24 janvier par la direction du comité de la Chambre. sur la science, l’espace et la technologie.

Parmi les autres éléments importants de la liste de souhaits du projet de loi, citons l’extension des opérations de la Station spatiale internationale (ISS) au-delà de 2024 à 2028; permettre à la station spatiale Gateway proposée par la NASA d’être construite dans l’un des nombreux emplacements de l’espace Terre-Lune, et pas seulement sur l’orbite lunaire; et le lancement de l’atterrisseur de lune humaine Artemis en une seule pièce plutôt qu’en plusieurs segments pour l’assemblage dans l’espace, comme la NASA propose de le faire maintenant.

Le projet de loi – désigné HR 5666 et présenté par la représentante Kendra Horn, D-Okla., Présidente du sous-comité spatial du comité – souligne qu’un atterrissage sur la lune en 2028 devrait être placé dans le contexte d’un programme lune-vers-Mars plus vaste. Ce programme de la planète rouge mettrait les humains sur orbite martienne d’ici 2033, suivi de missions en surface. Le HR 5666 appelle également à plus de flexibilité dans l’emplacement de la passerelle, ouvrant des possibilités telles que les points lagrangiens Terre-Lune (emplacements stables par gravité entre les deux mondes). La petite station spatiale devrait “servir de banc d’essai pour les systèmes et les techniques opérationnelles” pour les missions sur Mars, indique le projet de loi.

“L’objectif de l’exploration spatiale humaine de la nation devrait être d’envoyer des humains à la surface de Mars”, lit-on dans un communiqué du document de 102 pages.

“La réduction des risques et la démonstration des capacités et des opérations nécessaires pour soutenir une mission humaine sur Mars peuvent nécessiter une exploration humaine du voisinage cislunaire et de la surface lunaire”, ajoute le document.

Le HR 5666 demande en outre la création d’un bureau du programme de la Lune à Mars qui serait établi 60 jours après l’adoption du projet de loi, avec un directeur de programme qui relèverait à la fois de l’administrateur associé de la NASA et de l’administrateur associé de l’agence pour la mission Exploration et opérations humaines. direction.

Ce bureau de programme serait chargé de déterminer les exigences relatives aux vols des astronautes vers l’orbite de Mars et la surface de la planète rouge. Une initiative Mars Enabling Technology dirigée par un bureau étudierait des questions telles que la radioprotection, la conception d’un vaisseau spatial pour amener les humains en toute sécurité à la surface martienne, un véhicule de transport, les technologies de propulsion (telles que la propulsion thermique nucléaire), les habitats et les combinaisons spatiales martiennes.

Le véhicule de transport semble être une priorité élevée, car le HR 5666 demande que les premières “activités de préformulation” sur le véhicule soient terminées 180 jours après l’entrée en vigueur de la législation. «L’architecture et le plan d’ensemble» des missions sur Mars seraient achevés dans 120 jours et les estimations de financement pour le programme Lune sur Mars seraient dues dans 270 jours.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, est également invité, dans un délai de 60 jours, à «dresser une liste des tâches de recherche sur la réduction des risques pour la santé humaine» pour les missions sur Mars qui nécessiteraient des tests pendant les missions de l’ISS. Ces tâches seraient achevées dans un délai de cinq ans.

Dans des discours précédents, Bridenstine a déclaré que la NASA visait à lancer des humains vers Mars en 2033 ou 2035, années où les orbites de la Terre et de Mars s’alignent correctement pour les missions interplanétaires. (De tels alignements ne se produisent qu’une fois tous les 26 mois.)

Certaines des autres demandes notables du HR 5666 concernant les programmes d’exploration en équipage de la NASA comprennent des propositions pour:

Appel à la “pleine propriété” de la NASA du système d’alunissage (l’agence a prévu d’acheter des manèges sur des atterrisseurs privés).

Atterrissez deux missions humaines chaque année sur la lune après le toucher initial de 2028.

Lancer un plan pour désorbiter l’ISS une fois la durée de vie de la station expirée.

Tenir compte de «la viabilité potentielle des stations spatiales commerciales» pour tester les technologies au lieu de l’ISS.

Fournir des combinaisons spatiales «améliorées et de remplacement» pour l’ISS, dont 12 pièces de rechange, pour «s’adapter à la diversité de l’équipage de l’ISS». Cela semble être un signe de tête à un retard dans la première sortie dans l’espace entièrement féminine en raison d’un manque de pièces de rechange spatiales; les combinaisons spatiales étaient à l’origine conçues pour les hommes.

Le HR 5666 semble également reconnaître un rapport du Bureau de l’inspecteur général de la NASA en novembre exprimant des préoccupations quant à l’accès des astronautes américains à l’ISS à la lumière de plusieurs retards de véhicules d’équipage commerciaux. (La NASA compte sur ces véhicules privés, qui sont développés par SpaceX et Boeing, pour mettre fin à la dépendance des États-Unis à l’égard des véhicules russes Soyouz pour amener les astronautes vers et depuis l’ISS.)

Le projet de loi demande à Bridenstine de “transmettre au Congrès un plan d’urgence, y compris un calendrier de mise en œuvre, pour un accès assuré de l’équipage à la Station spatiale internationale jusqu’à ce que des services de transport d’équipage commerciaux certifiés aient lieu, dans le cas où la disponibilité de ces services est retardée ou indisponible . “

Le projet de loi comprend la discussion de nombreuses missions de la NASA en dehors de l’exploration humaine, demandant divers articles allant des programmes de défense planétaire à la commercialisation de missions des sciences de la Terre à la recherche de “technosignatures” de civilisations extraterrestres. Le HR 5666 comprend des instructions pour faire avancer plusieurs initiatives scientifiques en cours de la NASA, telles que la mission Europa Clipper; une mission de retour d’échantillons sur Mars; une mission pour tester le ravitaillement en orbite du vaisseau spatial Landsat 7; et le programme commercial Lunar Payload Services.

Parmi les autres points notables, citons l’appel à la poursuite du développement du télescope infrarouge à champ large (WFIRST), qui a été presque annulé dans les demandes de budget précédentes en 2018 et 2019, et la demande d’un “rapport sur le programme scientifique et les opérations de l’Observatoire stratosphérique pour l’infrarouge Astronomie », qui a également connu des difficultés budgétaires par le passé.

Certaines questions de sécurité spatiale sont également traitées. HR 5666 demande l’année prochaine un rapport au Conseil national de l’espace pour “une évaluation interinstitutions des capacités d’exploration spatiale de la République populaire de Chine, y compris toute menace pesant sur les actifs américains dans l’espace, ainsi que l’impact de la coopération et de la participation du République populaire de Chine avec d’autres pays sur les activités spatiales. “

La NASA recevrait 22,6 milliards de dollars au titre du HR 5666 pour l’exercice 2020. Cela représenterait une augmentation de 5% par rapport à l’allocation approuvée par le Congrès de 21,5 milliards de dollars pour la NASA au cours de l’exercice 2019. Ce projet de loi, cependant, n’est en aucun cas le dernier mot sur la NASA. des plans. Le sous-comité de l’espace de la Chambre devrait annoter HR 5666 mercredi 29 janvier à 14 h 00. EST (1900 GMT).

Le HR 5666 doit également être concilié avec un projet de loi distinct passant par le Sénat. La version approuvée par le comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports en novembre a apporté moins de changements aux plans actuels de vol spatial humain de la NASA que la version du comité scientifique de la Chambre à ce jour, mais le comité sénatorial suggère quelques modifications. Certaines des principales modifications comprennent une extension de l’ISS jusqu’en 2030 et la mise en place de l’atterrissage lunaire dans le contexte d’un objectif plus large d’atterrir sur Mars.

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.