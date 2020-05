Le PSG, officiellement champion de France après avoir mis fin à son championnat | Sports

Le Paris Saint-Germain (PSG) a été proclamé ce jeudi champion de la ligue française, après que la Ligue de football professionnel (LFP) a mis fin au championnat 2019/2020 suite aux ordres du gouvernement suscités par la pandémie COVID-19 .

“Nous proclamons la fin de la saison 2019-2020, et nous avons attribué le titre de championne au PSG”, a assuré la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, à l’issue d’une assemblée difficile de cet organisme.

Il s’agit du neuvième titre relevé par le club de la capitale française, qui a souhaité le dédier “aux agents de santé et aux milliers de professionnels qui travaillent quotidiennement en première ligne pour permettre au pays de continuer à fonctionner”.

Il s’agit de la troisième ligue consécutive, et de la septième pour les Parisiens depuis leur acquisition en 2011 par un fonds souverain qatari.

Le tout-puissant club parisien se proclame champion à 10 jours de la fin, et lorsqu’il domine clairement le championnat avec un revenu de 12 points sur le second, l’Olympique de Marseille.

La LFP a été contrainte de mettre fin à la ligue prématurément après que le Premier ministre Édouard Philippe a décidé mardi dernier que le championnat pourrait être relancé avant septembre.

Le football français suit ainsi le chemin des Néerlandais et contraste avec les initiatives d’autres championnats, qui continuent à chercher des moyens de terminer leurs ligues.

Les dirigeants du football ont reçu des garanties du gouvernement qu’ils auront un soutien financier pour atténuer les effets économiques que cette fin abrupte du championnat aura sur leurs comptes, ce qui pour beaucoup d’entre eux peut être mortel.

L’Assemblée LFP a également permis de confirmer les fortes différences qui existent entre les clubs quant à l’attribution des places européennes pour la prochaine saison, ainsi que les déclins et promotions de la division.

Enfin, ils ont décidé que le classement final devrait être fait sur la base du coefficient de points obtenu lors des matchs joués, afin de ne pas nuire aux équipes qui avaient une journée en attente lorsque la ligue s’est arrêtée mi-mars.

Lorient et Lens, qui dirigeait la deuxième division, monteront en Premier, et Amiens et Toulouse descendront. Le président de ce dernier, Olivier Sadran, lanterne rouge de la table à 14 points de salut, a annoncé un recours contre cette décision, car il nourrissait l’espoir que la saison prochaine la Première division compterait 22 équipes.

La LFP a également décidé que l’Olympique de Marseille et Rennes, respectivement deuxième et troisième, accompagneront le PSG lors de la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le directeur exécutif de la LFP, Didier Quillot, a assuré qu’ils vont demander à l’exécutif la possibilité d’organiser les finales de la coupe de France en août fermé début août, qui affrontera le PSG avec Saint-Etienne, et la coupe de la Ligue, entre le PSG et Lyon.

Les vainqueurs de ces deux compétitions ayant droit à une place en Ligue Europa, la LFP a donc décidé de laisser l’attribution des places françaises à cette compétition en suspens jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Cet avantage donne à Lyon, actuellement septième du classement, une chance de se tailler une place dans les compétitions européennes, qui sont en cours depuis la saison 1996/97.

Une autre option laissée aux Lyonnais est de remporter l’actuelle Ligue des champions. Avant que la crise des coronavirus n’arrête le football, il avait battu la Juventus Turin 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale.

Luis Miguel Pascual