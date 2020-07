Le puissant télescope spatial Hubble de la NASA a retransmis une photo saisissante d’une galaxie «  moelleuse  » avec un centre fantomatique et vide

Galaxy NGC 2275, capturé par le télescope spatial Hubble, 2 juillet 2020.

ESA / Hubble & NASA, J. Lee et l’équipe PHANGS-HST; Remerciements: Judy Schmidt (Geckzilla)

Le télescope spatial le plus puissant de la NASA, Hubble, a capturé une galaxie pittoresque unique dans une photo publiée par l’agence jeudi.

La galaxie, appelée NGC 2775, est située à 67 millions d’années-lumière et ne semble plus former d’étoiles. Les astronomes peuvent dire que c’est le cas en raison du renflement clair et relativement vide au centre de la galaxie. Quand il était plus jeune, la région centrale de la galaxie était probablement pleine d’activité alors que le gaz se condensait en étoiles nouveau-nées. Maintenant, cependant, tout le gaz semble être épuisé.

Les bras qui tournent autour du centre de la galaxie sont « floconneux » – duveteux et ressemblant à des plumes – en raison de lignes sombres de poussière et de bouffées de nuages ​​de gaz. Des millions de jeunes étoiles brillent d’un bleu vif à travers la brume.

En revanche, d’autres galaxies spirales – y compris la Voie lactée – ont des bras plus distincts où les étoiles et le gaz sont comprimés.

Le concept de la Voie lactée de cet artiste montre les deux bras principaux et les deux bras mineurs de la galaxie attachés aux extrémités d’une barre centrale épaisse.

NASA / JPL-Caltech

Hubble est le télescope le plus puissant de la NASA – mais pas pour longtemps

La NASA a lancé Hubble sur l’orbite de la Terre en avril 1990. Depuis lors, le télescope a découvert de nouvelles planètes, révélé des galaxies étranges et fourni de nouvelles perspectives sur la nature des trous noirs. Il a également constaté que l’univers se développe plus rapidement que les scientifiques ne l’imaginaient.

Le télescope spatial Hubble orbite autour de la Terre, 2002.

NASA / ESA

Les télescopes spatiaux à venir pourraient rendre des photos encore plus frappantes que celles de Hubble.

Le prochain projet de la NASA, le télescope spatial James Webb (JWST), utilisera des caméras infrarouges plus avancées que tout autre télescope pour imaginer notre galaxie.

« Même une image de Webb sera l’image de la plus haute qualité jamais obtenue du centre galactique », a déclaré Roeland van der Marel, un astronome qui a travaillé sur les outils d’imagerie de JWST, dans un communiqué de presse de 2019.

Ingénieurs et techniciens travaillant sur le télescope spatial James Webb.

NASA / Chris Gunn

De telles images pourraient aider à répondre à certaines des plus grandes questions des scientifiques sur la formation de notre galaxie et son évolution au fil du temps.

Le prochain télescope est entièrement assemblé et fait maintenant face à un long processus de test dans les installations de Northrop Grumman en Californie avant sa date de lancement le 30 mars 2021.

De plus, le télescope spatial romain Nancy Grace – du nom de la femme qui a rendu possible le lancement de Hubble – aura 100 fois la vue de Hubble. Après son lancement au milieu des années 2020, il devrait photographier des milliers de nouvelles exoplanètes et sonder la nature de l’énergie sombre, une force mystérieuse qui constitue 68% de l’univers et entraîne son expansion.

Le champ de vision du télescope spatial Hubble par rapport à WFIRST.

NASA

Au cours de la durée de vie de cinq ans du télescope spatial romain, il mesurera la lumière d’un milliard de galaxies et arpentera la Voie lactée intérieure dans l’espoir de trouver environ 2600 nouvelles planètes et de les photographier. Il aidera également les scientifiques à tester la théorie générale de la relativité d’Albert Einstein.

