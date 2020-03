Le Real Madrid a battu Barcelone au Santiago Bernabéu et est le nouveau leader de la Liga

Il Real Madrid Il est resté avec le classique à Santiago Bernabeu battre Barcelone par 2 à 0 dans un duel qui a révélé tous les défauts de l’équipe Quique Setién et a fait ressortir la puissance offensive de tous Zidane Il était de loin supérieur, surtout dans l’effectif, et est maintenant le nouveau leader de la Ligue. Vinicius Jr., figure du match, et Mariano a marqué les buts.

Le duel a commencé avec la meilleure équipe locale plantée, profitant de la vitesse de Vinicus Jr. à gauche et le manque de mobilité des flyers azulgranas qui a facilité la pression des milieux de terrain disposés par Zidane. Cependant, cette supériorité n’a pas bougé dans des situations dangereuses, car dans les 15 premières minutes, le Real Madrid a à peine botté le but deux fois. Karim Benzema au-dessus de la barre transversale, après un rebond dans un corner et Toni Kroos après un débordement de Vinicus Jr.

Avec le fonctionnement du chronomètre, Barcelone a commencé à être ami avec le ballon et les mètres avancés sur le terrain, mais leurs jeux collectifs se terminaient rarement dans une situation dangereuse. Depuis Jong et Arthur ils n’étaient pas précis dans les touches et c’est pourquoi il était Messi qui a reculé dans le cercle central pour prendre le ballon et le porter à Griezmann, également de faible performance.

Une bonne triangulation entre les Français, les Argentins et les Jordi AlbaIl a laissé l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid devant le but, mais son premier tir du pied gauche a dépassé de plusieurs mètres le but Courtois.

L’archer belge s’est ensuite montré en couvrant deux mains à la main, une à 33 minutes, lorsque Arthur échappé à gauche après une passe décisive de Griezmann et a essayé de définir le deuxième costume et l’autre pour Lionel messiquand l’Argentin a piqué le dos de Sergio Bouquets et Sergio Busquets Il a fuit une étape sensationnelle. Le capitaine a tenté un tir puissant à mi-hauteur que l’ancien Chelsea a rejeté par pur réflexe.

En complément, le Real Madrid Il a décidé de gagner le match et en seulement 15 minutes a généré une poignée de situations qui ont mis en doute toute l’équipe de Setien. Le premier était de Isco, après un corner qui joua vite et qui trouva la défense de Barcelone endormie. L’Espagnol a terminé jusqu’au deuxième poteau, mais Ter Stegen Il portait pour ramasser cette balle de l’angle et l’envoyer dans le coin avec un changement inversé à la main.

C’était juste Isco qui avait la prochaine action, mais cette fois sa tête a été rejetée sur la ligne par Gerard Piqué, alors que l’archer avait déjà été vaincu. A 15 minutes, Karim Benzema Il a eu une occasion imbattable d’être profilé pour sa jambe droite, avec le ballon piquant dans la zone, mais sa tentative de volée est allée au-dessus de la barre transversale.

Pour sortir de l’isolement, Setien envoyé au tribunal pour Martin Braithwaite au lieu de Arturo Vidal. Dans le premier qu’il a joué, le Danois a remporté le duel contre Ramos et s’est échappé main dans la main, mais Courtois l’a noyé dans le cri.

Enfin, le Real Madrid a atteint le but. C’était un jeu à gauche, comme presque toute la boîte blanche. Toni Kroos près de Semedo et à Arthur et fuit une passe pour que Vinicus Jr. Je suis allé au fond. Pour la première fois, le Brésilien a choisi de donner un coup de pied au lieu de toucher en arrière et après un détour à Piqué, qui a réagi tard, le ballon a glissé sur le premier bâton.

Ensuite, Zidane envoyé au tribunal pour Modric au lieu de Isco, pour avoir plus le ballon et dominer le temps. Pour sa part, Setien mettre à Ivan Rakitic et à Ansu Fati, remplacement Arthur et Griezmann, deux des pièces qui n’ont pas fonctionné Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid pourrait marquer le deuxième Busquets il s’est amusé avec le ballon dans sa propre zone, pressé par Benzema et pour Vinicius et le Brésilien pouvait le prendre, mais il a longtemps été sous contrôle et Ter Stegen Il est arrivé le premier.

Les de Zidane ils ont réglé la question dans la première minute d’ajout lorsque Mariano, qui était entré quelques minutes auparavant par Benzema, courait à gauche, profitait de sa fraîcheur et de sa fatigue Umtiti et quand il a atteint le bas, il a défini le premier costume pour mettre le 2 à 0.

“Ce classique est une course boiteuse. Les deux ont tort, c’est la réalité », a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid, Jorge Valdano, à la radio Onda Cero. “La reprise de Barcelone est davantage due au Real Madrid qu’à Barcelone elle-même“Il a ajouté.

L’équipe de la Maison Blanche arrive particulièrement blessée après avoir perdu le local 2 contre 1 contre Manchester City dans la match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui lui a laissé un pas de côté pour être éliminé du tournoi continental.

Cela pourrait être moins inquiétant si ce n’était pas parce qu’il n’a qu’une seule victoire lors des quatre derniers matchs. Les meringues pourraient être sur le point de subir la même frustration qui a persécuté le Barça au cours des quatre dernières années au cours desquelles elles n’ont pas passé les demi-finales de la Ligue des Champions.

Les problèmes pour Blaugrana sont venus principalement dans les derniers jours de la partie institutionnelle, mais la signature urgente de l’attaquant Martin Braithwaite Cela montre également les faiblesses qui affectent l’équipe. “Nous ne sommes pas un personnel très important, malheureusement, la planification a été comme ça“Il a dit Sergio Busquets lors de la conférence de presse avant l’engagement dans la capitale ibérique.

Il Barcelone a dépendu plus que jamais de Leo Messi pour couvrir leurs faiblesses en matière de défense, tandis que la défense centrale Real Madrid a compensé le manque de poudre à canon de son offensive, où il n’a toujours pas de marqueur clair malgré le bon début de saison Karim Benzema

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos et Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde et Isco; Vinicius Jr. et Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Barcelone: Marc Ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Frenkie De Jong; Arturo Vidal, Lionel Messi et Antoine Griezmann. DT: Quique Setién.

Arbitre: Antonio Miguel Mateu Lahoz.

Stade: Santiago Bernabeu.

TV: Canal 610 (et 1610 en HD) de DirecTV.