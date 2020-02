Le Real Madrid cherche à consolider son leadership dans le derby contre l’Atlético: temps, télévision et entraînement

Après sept victoires consécutives, le Real Madrid recevoir le Athlétique samedi dans le match vedette de la 22e journée de Ligue à la recherche de trois points qui le maintiennent seul leader du championnat, devant un adversaire qui doit réagir après quatre matchs sans gagner.

L’équipe blanche, qui a atteint la tête du classement le week-end dernier après sa victoire sur Valladolid (1-0) arrive à la rencontre en pleine séquence positive, avec Sept victoires officielles. Le dernier était mercredi face à Saragosse (2ème division), qui s’était imposé 4-0 pour entrer en quarts de finale de la Copa del Rey.

“Ce que vous devez faire, c’est continuer ce que nous faisons car il reste beaucoup et vous devez continuer à bien jouer car il reste beaucoup de compétition”, a déclaré l’entraîneur Merengue, Zinedine Zidane, après la réunion de Saragosse.

Dans une dynamique complètement opposée, l’Atlético de Madrid, éliminé du Copa del Rey et cela ajoute trois défaites et un nul depuis la défaite lors des tirs au but de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid (4-1, après 0-0).

Cette séquence négative (en Liga n’a plus gagné depuis le 4 janvier) a repoussé les Colchoneros à dix points du Real Madrid à la cinquième place du classement, en dehors de la zone «Champions».

L’Atlético, qui cherche à Edinson Cavani à la fermeture du marché des passes pour aider à remédier à son manque de but, il verra sa puissance offensive contre l’équipe merengue avec la perte due à une blessure de Joao Felix, laissant la responsabilité d’attaquer Álvaro Morata.

Dans une revanche de la Super Coupe d’EspagneL’Atletico est contraint de réagir pour ne pas continuer à descendre les marches d’un classement, où la Real Sociedad (6e) et Valence (7e) sont sur leurs talons à seulement deux points des rojiblancos.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Isco et Benzema.

Athlète de Madrid: Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Herrera, Thomas, Saúl, Vitolo; Correa et Morata.

Stade: Santiago Bernabeu