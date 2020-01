Le Real Madrid et l’Atlético s’affrontent en finale de la Super Coupe d’Espagne

Il Real Madrid et le Athlétique ils font face à la première finale de la Super Coupe d’Espagne, qui pour la première fois ne jouent pas ni le champion de la Ligue ni le vainqueur de la Copa del Rey, après suppression de Barcelone et Valence. La réunion est retransmise en direct sur le signal sportif Directv Sports.

Traditionnellement, depuis sa création en 1982, le trophée a été disputé entre les vainqueurs de la Copa del Rey et de la Ligue, comme dans le cas de 2015 Athletic Bilbao il a joué et gagné ce concours contre lui Barcelonecomme finaliste de la Copa del Reyaprès le Barça aurait augmenté avec Ligue et Copa cette saison-là.

Mais, la modification du format pour convertir le titre en quatre derniers avec le champion et vice-champion de la Ligue et les finalistes de la Copa del Rey rendra la Super Cup entre les mains d’une équipe qui n’a remporté aucune des deux compétitions qu’ils donnent y accéder.

Autre nouveauté pour un trophée traditionnellement disputé en été, mais avec son transfert à Arabia pour trois saisonsOui, il se joue début janvier, revitalisant une Super Coupe languissante.

De cette façon, ils ne joueront pas la finale dans le stade King Abdullah de Yedáni le Barcelone, champion de la dernière Ligue, ni Valence, vainqueur de la Copa del Rey.

Le Barca, actuel champion de Super Coupe, tombé jeudi 3-2 contre l’Atlético de Madrid (Finaliste de la ligue) et Valence perdu 3-1 avec lui Real Madrid, qui est entré dans cette nouvelle modalité de Super Cup comme lui demi-finaliste de Copa del Rey Avec un meilleur bilan.

Le Merengue occupait la place qui aurait dû finaliste de la Copa del Rey passé, mais étant le Barcelone, qui était déjà classé champion de Ligue, le poste lui revient Real Madrid.

L’entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, il s’était plaint la veille de sa rencontre avec le Athlétique du nouveau format du Super Cup et sa célébration en Arabie. “Je trouve étrange de jouer la Super Cup avec quatre équipes», Avait affirmé le technicien, avant d’ajouter que préfère le format précédent.

En échange,Diego Simeone, il était enthousiasmé par la possibilité de remporter le premier titre de l’année et ne doute à aucun moment de la légitimité du prochain champion, malgré le fait que les finalistes n’aient rien gagné l’an dernier. “Nous devons nous adapter à ce qu’ils proposent et essayer de gagner de l’endroit qu’ils touchent», A déclaré Cholo, qui aspire à sa deuxième Super Coupe, après quoi il a gagné en 2014 à son rival dimanche, puis en double finale de match.