Le Real Madrid reçoit le Celta avec la nécessité de gagner pour garder la distance avec Barcelone au sommet: temps, télévision et entraînement

La nécessité pour Celta dans sa dure lutte pour la permanence entre dans la lutte pour le titre dans lequel se trouve le Real Madrid, qui après son retour à Osasuna le jour dernier fait face à cet engagement avec la même obligation de ne pas échouer, de ne pas partager le leadership avec Barcelone, qui a battu Getafe 2-1.

Avec le match en attente du Real Madrid, les deux grands d’Europe rencontrent le même nombre de points (52) et le merengue tentera d’ajouter pour se débarrasser du retour de sa belle signature cette saison, le Belge Eden Hazard, qui pourrait marcher sur la pelouse après 82 jours de perte en raison de la blessure causée par l’entrée de son compatriote Thomas Meunier dans le match de Ligue des champions.

Le Belge serait la grande nouveauté de l’appel de Zinedine Zidane, en plus, il laissera de côté par décision technique Nacho Fernández, le Colombien James Rodríguez, Lucas Vázquez, le Brésilien Rodrygo et Brahim Díaz.

La liste des convoqués est composée de Courtois, Areola, Toni Fuidias, Dani Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Bale, Vinicius, Benzema et Jovic.

L’équipe de Zizou tentera d’ajouter sa sixième victoire consécutive au tournoi de la ligue afin de ne pas perdre son avantage, pour lequel elle doit montrer sa solidité et son efficacité. Une menace vient du niveau d’Iago Aspas, véritable commandant des espoirs de l’équipe de Vigués, fortement renforcé par la victoire in extremis contre Séville.

Bien qu’il n’ait pas gagné dans la Ligue Bernabéu depuis treize ans, les espoirs de Celta se trouvent être audacieux, juste dans les occasions qu’ils ont et fermes pour arrêter les attaquants de Madrid. Ce premier triomphe sous la baguette d’Oscar Garcia lui a redonné confiance.

Son technicien ne cache pas que les options pour réussir dans la capitale passent par la maîtrise de l’attaque blanche, il médite donc pour récupérer la lignée de trois plantes qu’il avait déjà utilisées, avec succès, au Camp Nou et à Mestalla. Ceci est aidé par la récupération de la centrale de Jeison Murillo, qui vient de blesser le dernier duel de la ligue.

Le Colombien formerait avec Araujo et Aidoo au centre de l’axe, avec Kevin Vázquez, qui revient après avoir terminé le cycle de cartes, et Lucas Olaza sur les côtés. Devant, Okay Yokuslu est fixé sur le double pivot; et le Croate Bradaric, renfort hivernal qui avait déjà des minutes contre Séville, pourrait être libéré en entrée. Si l’entraîneur céleste mise sur ce 5-3-2, Rafinha compléterait le milieu de terrain, avec Iago Aspas et Smolov sur la ligne d’attaque.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco, Benzema.

Celtique de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; D’accord Bradaric, Rafinha; Lames, Smolov.

HEURE: 20h00 GMT (17h00 ARG-CHI-URU / 16h00 MEX / 15h00 COL-PER)

TV: DIRECTV SPORTS / 1610

STADE: Santiago Bernabéu.