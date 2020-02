Le Real Madrid visite Osasuna dans le but de s’éloigner au sommet du championnat: temps, télévision et entraînement

Osasuna et l’atmosphère toujours spéciale d’El Sadar pour recevoir le Real Madrid mesurent la fiabilité du leader de LaLiga Santander après son élimination prend le relais et après avoir mis fin à la séquence de 21 matchs sans perdre.

La séquence de 21 défaites s’est terminée par un crash devant la Real Sociedad en Copa del Rey. Eliminé devant ses supporters en quart de finale, inscrivant quatre buts et avec les rotations de Zidane sans donner de résultat. L’entraîneur reprendra son plan principal contre Osasuna, récupérant des joueurs de l’importance de Courtois, Casemiro et Dani Carvajal dans le onze.

Il tire également Bale à nouveau, après quelques absences avec l’odeur de punition lors des derniers appels. “Ce que je veux, c’est qu’il soit bien pour jouer”, s’est échappé Zidane dans une apparition dans laquelle le thème principal était le footballeur gallois.

Pour rester un solide leader de LaLiga Santander, il est obligé de corriger les erreurs qui ont ravivé son instabilité, avec quatre buts fixés à la fois, et pour cela Zidane va changer toute la défense sauf Sergio Ramos. Carvajal, Varane et Mendy entrent après avoir été jugés irremplaçables à ce moment.

Il ne voit pas encore Zidane préparé pour Hazard pour son retour, qu’il devra attendre encore une semaine. Vous devez décider du système avec lequel vous jouerez à El Sadar et en fonction des joueurs. Modric alternatif et support Isco est profilé.

Osasuna reçoit le Real Madrid avec la difficile mission de poursuivre sa lutte pour obtenir le salut dès que possible et son entraîneur, Jagoba Arrasate, demande une atmosphère spéciale pour la nomination: “Nous aurons besoin du meilleur Osasuna et d’un Sadar qui crée l’atmosphère de la de grandes occasions. “

immergé une autre année dans la réalisation du salut après son retour dans la catégorie supérieure, affronter “le match de l’année à El Sadar”, après avoir perdu 3-1 contre Villarreal lors de son dernier duel de championnat.

Le Sadar aura fière allure avec une entrée qui touchera au maximum pour recevoir l’équipe de meringue deux ans plus tard. Arrasate subit des pertes de Chimy Ávila, Juan Pérez et Kike Barja, et de la peine d’Aridane.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Rubén García; Carmona, Arnaiz.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Danger ou Vinicius et Benzema.

HEURE: 15:00 GMT (12:00 ARG-CHI-URU / 11:00 MEX / 10:00 COL-PER)