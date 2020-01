Le Real teste ses aspirations de «champions» contre un Betis en hausse

La Royal Society est présentée ce dimanche à Villamarín avec l’intention de confirmer leurs aspirations à se battre pour les positions de la Ligue des champions, dont elle est maintenant séparée par quatre points, mais en face sera Betis, un rival montante qui espère devenir accro. au deuxième tour de la lutte européenne.

L’équipe sévillane, bien qu’elle n’ait pas gagné lors de ses trois derniers matches de Liga – une défaite locale contre l’Atlético de Madrid et deux matches nuls à domicile (Espanyol et Alavés), a amélioré ses performances et, avec deux renforts d’hiver, les milieux de terrain Carles Aleñá (Barcelone) et l’Argentin Guido Rodríguez (Amérique mexicaine) s’attendent dès le début à cette deuxième partie du tournoi pour récupérer le temps perdu lors de la première.