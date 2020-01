Le régime de Nicolás Maduro a arrêté le député d’opposition Ismael León

L’opposition vénézuélienne a dénoncé mardi le «disparition“Du député Ismael Leon, membre de Voluntad Popular, le parti politique du président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, et de l’adversaire éminent Leopoldo López, dans le cadre de la crise politique du pays.

“Nous dénonçons la disparition du député à l’Assemblée nationale Ismael León», A rapporté sur Twitter le Centre national de communication, qui sert de bureau de presse de Guaidó. “Vers 9 h (heure locale), sa famille, ses amis et ses collègues ont perdu contact avec lui», A-t-il dit.

Ensuite, le parti de la volonté populaire a également répliqué les informations. Et le prisonnier politique Leopoldo López Il a écrit sur son compte Twitter pour répudier la persécution de Chavez: «La dictature lâche, dirigée par Maduro, kidnappe notre frère adjoint @leon_ismael, qui a été une voix ferme contre la corruption. Je connais les menaces et les tentatives pour l’acheter mais comme il n’a jamais abandonné, maintenant ils l’enlèvent. Le régime a tort s’il croit qu’avec plus de persécution, il pourra nous arrêter. Le monde reconnaît @jguaido comme le seul président légitime du Venezuela et aujourd’hui sa tournée avance à la recherche d’une plus grande coordination internationale pour mettre fin à la dictature. Frères de la Force! ”

L’arrestation d’Ismael León est intervenue dans un contexte de tension politique renouveléeprécisément autour de l’Assemblée nationale. Le 5 janvier, l’opposition majoritaire a ratifié Guaidó comme président de la même, tandis que Chavismo et l’opposition minoritaire ont nommé Luis Parra.

Depuis lors, il y a eu des affrontements entre les députés liés à Guaidó et la police et l’armée qu’au cours de la session parlementaire, ils ont empêché l’accès de l’opposition majoritaire au Palais législatif.

Plus de 30 députés de l’opposition ont été destitués de leurs sièges ces dernières années, soit parce qu’ils ont été arrêtés, soit parce qu’ils ont fui le Venezuela pour éviter d’être accusés d’accusations allant de la tentative d’assassinat à la corruption.

Saisies à l’Assemblée nationale ils sont encadrés dans le pouls que Guaidó et Nicolás Maduro entretiennent depuis près d’un an être reconnu comme le seul président légitime de la nation des Caraïbes.

La plainte d’Ismael León

Dans sa dernière déclaration devant la presse, le législateur a dénoncé que les groupes chavistes sont des terroristes.

“Le terrorisme est ce que font les groupes lorsqu’ils frappent un journaliste, lorsqu’ils frappent un citoyen. Le terrorisme, c’est quand vous voyez quelqu’un illégalement avec une arme à feu“at-il dit.

Avec cet enlèvement, Il y a déjà trois députés emprisonnés par la dictature de Maduro: Juan Requesens, Gilber Caro et Ismael León.