Le régime de Nicolás Maduro bloque l’Assemblée nationale pour empêcher la session présidée par Juan Guaidó

Le régime de Nicolás Maduro bloque l’Assemblée nationale vénézuélienne pour empêcher la session présidée par Juan Guaidó. Le président par intérim du Venezuela et chef du Parlement a reporté le débat d’aujourd’hui – initialement prévu pour mardi – dans le but de ne correspond pas à la marche chavista ce qui a été fait hier et ainsi éviter d’éventuels affrontements.

Hier Diosdado Cabello Il a indiqué qu’à partir d’aujourd’hui, les commissions de l’Assemblée constituante seront installées et fonctionneront dans les salles du Palais. Cette décision du député officiel augmente la tension au maximum.

L’Assemblée nationale, dominée par l’opposition, prévoit de discuter à partir de 10h30 locale (14h30 GMT) de deux questions: la «actions possibles pour sortir de la crise en matière éducative concernant la journée de l’enseignant” et un “débat sur la crise des salaires et les conséquences sur le pouvoir d’achat du Venezuela face à une urgence humanitaire complexe», Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour.

Mais la dictature a fait l’appel, par Cabello, avec le intention claire de bloquer l’entrée du Palais Législatif à Guaidó et aux députés de l’opposition, qui sont programmés pour leur session ce mercredi.

En plus de garantir que les enseignants du pays seront honorés lors de cette session, le chef de l’opposition a envoyé lundi une lettre aux forces armées bolivariennes afin que cela n’empêche pas l’entrée dans la chambre de l’opposition.

Le bureau présidentiel a indiqué, par un communiqué, que la session parlementaire se tiendra avec «une représentation respectée et honorable des enseignants du pays“, À l’occasion de la Journée des enseignants et a envoyé un message clair à l’armée:”Je laisse le dossier public de cette ordonnance afin que la protection voulue soit assurée au siège du pouvoir législatif, aussi bien aux éducateurs qui viendront de tout le pays qu’aux journalistes, aux citoyens et à chacun des honorables députés de l’Assemblée nationale que je préside ».

«Continuer à obéir aux ordres de répression d’un régime de plus en plus attentif à notre Constitution et à notre souveraineté, et donc à l’avenir des Forces armées et de leurs membres (…) N’oubliez pas qu’il y a des crimes qui ne prescrivent pas ou n’acceptent pas l’obéissance comme excuse. Le coût de la défense de cette dictature qui va tomber est très élevé. Le monde entier est vigilant », conclut le texte.

Minute par minute (Venezuela GMT -4 heure)

9:25: Juan Guaidó Il a exprimé sur Twitter le déploiement par la police du régime de Maduro à l’Assemblée nationale: «Ce fut toujours le plan de la dictature, depuis 2016 où ils ont éliminé la représentation fédérale d’Amazonas. Ils ont kidnappé Juan Requesens, disparu Gilber Caro et tenté d’acheter des députés. Aujourd’hui, ils se révèlent tels qu’ils sont: une dictature qui a kidnappé le palais fédéral », a-t-il déclaré.

9:10: les enseignants descendent dans la rue pour protester dans leur journée. Une concentration aura lieu devant le siège du ministère de l’Éducation à Caracas à 10h00 heure locale. Le syndicaliste Gricelda Sánchez Il a demandé aux professeurs de porter du noir car il n’y a aucune raison de célébrer pour la guilde.

8:55: L’Assemblée nationale, à travers ses réseaux sociaux, a dénoncé une forte présence policière dans ses environs. “Suivez l’enlèvement militaire! Le régime revient militariser le Palais législatif fédéral pour empêcher la session de l’Assemblée avec des enseignants vénézuéliens», A-t-il déclaré sur Twitter.