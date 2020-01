Le régime iranien a promis à la famille de Qassem Soleimani que “son sang sera vengé”

Le président iranien, Hassan Rohani, a promis ce samedi à la famille du général Qasem Soleimani, son bras droit en politique étrangère et est décédé vendredi en Irak lors d’une attaque américaine, que “son sang sera vengé”.

“Nous allons venger son sang entre tous”, a déclaré Rohani lors d’une visite à la veuve et à la fille du général à son domicile de Téhéran., collecté par l’agence iranienne Fars semi-officielle.

Les Américains n’ont pas réalisé la grande erreur qu’ils ont commise (…) Sans aucun doute, les États-Unis sont beaucoup plus détestés aujourd’hui (qu’auparavant) parmi le peuple iranien et irakien “, a déclaré Rohani lors d’une rencontre avec la famille du commandant décédé. Le président a déclaré que “les jeunes Iraniens suivent et aiment le chemin” tracé par le commandant de la Force Qods, tué hier à Bagdad lors d’un bombardement américain, donc en Iran “ils seront créés si Dieu veut des dizaines de généraux Soleimani”.

“La vengeance du sang du martyr Soleimaní aura lieu le jour où nous verrons qu’avec la poursuite du combat la main mauvaise des États-Unis dans la région a été coupée à jamais”, a-t-il ajouté, selon un communiqué de la présidence iranienne.

Le président a souligné que Soleimaní “n’était pas seulement un commandant de guerre et un important planificateur d’opérations, mais aussi un politicien et stratège exceptionnel et talentueux.”

Le général était en charge des opérations en dehors de l’Iran des Gardiens de la Révolution et était présent sur le terrain en Syrie et en Irak, supervisant les milices soutenues par Téhéran dans les deux pays arabes.

Soleimaní est décédé à l’âge de 63 ans à Bagdad dans un bombardement sélectif après que les tensions ont augmenté ces derniers jours entre Washington et Téhéran avec l’assaut de partisans de la milice irakienne Popular Crowd à l’ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne.

À son tour, cet assaut était en réponse à une attaque américaine contre les positions de certains bataillons de milices irakiennes dans l’ouest de l’Irak le 29, lorsque, selon la foule populaire, 25 de ses hommes sont morts et plus de 50 ont été blessés.

Malgré l’escalade de la tension et de l’incertitude générées par cette action américaine, qui a également mis fin à la vie du “numéro deux” de la foule populaire, Abu Mahdi al Mohandes, le président américain, Donald Trump, a déclaré hier qu’il avait ordonné de tuer au puissant commandant iranien “d’arrêter une guerre”, pas de la déclencher.