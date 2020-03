Le report des Jeux pourrait affecter l’âge de cour des footballeurs | Réseaux sociaux sportifs

Le report des Jeux olympiques de Tokyo à l’année prochaine, annoncé mardi par le CIO et le gouvernement japonais, amène la FIFA à décider de maintenir ou non l’âge du football, fixé au 1er janvier 1997 pour ce tournoi qui n’admet que trois joueurs de plus de 23 ans par sélection.

La pandémie de coronavirus perturbe presque tous les événements sportifs dans le monde et les Jeux olympiques, bien qu’ils aient voulu attendre jusqu’à la dernière minute, ont également souffert. Avec son changement de date, le planning a considérablement changé.