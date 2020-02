Le reptile marin au nez pointu est une surprise du Trias

De nouvelles espèces dominent l’actualité fossile. Un nouveau dinosaure est nommé toutes les deux semaines, par exemple, et cela ne veut rien dire des millions et des millions d’années remplis d’organismes que nous venons juste de connaître. Mais la nouveauté anatomique n’est qu’une partie de l’histoire. Chaque espèce nouvellement découverte devient un autre fil conducteur de l’histoire de la vie, entrelacée avec de nombreuses autres. L’endroit où une espèce existait dans l’espace et le temps peut être tout aussi important que ce à quoi elle ressemble ou à quoi elle est liée. Prenons un reptile marin fossile trouvé en Alaska.

Les thalattosaures ne jouissent pas de la même presse que les célébrités mésozoïques comme les ichtyosaures et les plésiosaures. Ces créatures ne constituent qu’une des nombreuses lignées de reptiles inhabituelles qui ont pris la mer pendant le Trias, entre 251 et 200 millions d’années, mais n’ont pas survécu après la fin de la période. Et même s’il n’est pas clair qui sont leurs plus proches parents, les thalattosaures ressemblaient à des lézards au museau pointu qui pagayaient dans des eaux relativement chaudes près du rivage. Gunakadeit joseeae, nommé par le paléontologue Patrick Druckenmiller et ses collègues, a gardé des habitudes similaires et a été l’un des derniers du genre.

Gunakadeit – un mot Tlingit pour monstre marin – se démarque en partie à cause de la quantité de squelette du premier individu qui a fait partie des archives fossiles. Cette espèce particulière est «le premier fossile de thalattosaure articulé et pratiquement complet d’Amérique du Nord», écrivent les chercheurs, composé d’un crâne et de la majeure partie du reste du corps. Il manque des parties de la queue et des extrémités des membres, mais, même avec ces pièces perdues, le thalattosaure est exceptionnel. Le fossile est même articulé, les os plus ou moins en place après l’enterrement. Le squelette offre un regard rare sur une variété de reptiles qui ne sont souvent représentés que par des morceaux.

Comparé à d’autres thalattosaures, Gunakadeit est petit. L’animal vivant n’avait que trois pieds de long, significativement plus court que les autres thalattosaures qui pouvaient atteindre plus de quinze pieds de long. C’est probablement un animal juvénile ou subadulte, émettent l’hypothèse de Druckenmiller et ses co-auteurs, bien que même alors, il se trouve toujours dans la partie peu profonde de la gamme de taille pour la famille. Le museau de l’animal est long et pointu, avec de petites dents en forme d’aiguille. Gunakadeit a probablement attrapé des invertébrés à corps mou au milieu de l’eau et a arraché d’autres morceaux de récifs côtiers ou de crevasses. Même si les thalattosaures sont rares, notent les paléontologues, leurs crânes et leurs dents varient considérablement et représentent probablement des modes d’alimentation très différents.

Ce qui rend Gunakadeit particulièrement important, cependant, c’est quand il a vécu. Ce thalattosaure a vécu il y a environ 215 millions d’années, ce qui en fait l’un des plus jeunes géologiquement jamais trouvés. Le reptile indique que même vers la fin, les thalattosaures ont conservé leur rôle de prédateurs du littoral – et cela a peut-être été leur perte.

Bien qu’il y ait toujours le potentiel d’un renversement inattendu grâce à une nouvelle découverte, il semble que les thalattosaures ne soient jamais devenus aussi adaptés à la vie dans les océans que les autres reptiles marins. Aucune des espèces connues ne montre de spécialisation pour la vie en haute mer. Cela a peut-être rendu les thalattosaures vulnérables aux changements du niveau de la mer et à d’autres changements écologiques, tandis qu’un éventail plus large de rôles écologiques a permis à des créatures comme les ichtyosaures et les plésiosaures ancestraux de persister pendant des dizaines de millions d’années de plus. “C’est ma niche et je m’y tiens”, n’est pas toujours une stratégie de survie sage.

