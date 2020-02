Le réseau électrique américain a désespérément besoin de mises à niveau pour faire face au changement climatique

Derek Krause aime être

préparé. Le chef des pompiers à la retraite, âgé de 59 ans, donnait des cours sur la façon d’être

autosuffisant à la suite d’une catastrophe naturelle. Donc en octobre dernier, quand lui et

sa femme est arrivée à la maison pour trouver leur quartier d’Oakland, en Californie, noirci,

Krause était prêt avec des panneaux solaires et une batterie de secours.

Plus

les gens n’étaient pas aussi chanceux. Alors que l’énergie solaire gardait les lumières de Krause allumées et

réfrigérateur et Wi-Fi fonctionnant pendant la panne de trois jours, les voisins ont conduit

à la recherche de glace et alignés pour acheter des générateurs. “Ma femme a dit:” C’est

un peu comme le film The Purge », se souvient Krause. “Votre sécurité

système ne fonctionne pas, votre garage ne fonctionne pas, votre téléphone ne fonctionne pas et

les lampadaires et les feux de circulation ne fonctionnent pas. Bonne chance; vous êtes sur votre

posséder.”

Cette panne d’octobre faisait partie d’une série de pannes délibérées qui ont plongé des millions de Californiens dans l’obscurité. Pacific Gas and Electric a coupé l’alimentation pour empêcher les lignes électriques de déclencher des incendies de forêt par temps sec et venteux (SN Online: 11/1/19). C’était l’un des nombreux exemples de la façon dont le réseau électrique américain ne résiste pas aux aléas météorologiques. En juillet 2019 à New York, la société d’énergie Con Edison a débranché des dizaines de milliers de clients pour éviter des dommages matériels dus à une surchauffe lors d’une vague de chaleur. En 2017, l’ouragan Harvey – dont la gravité a été liée au changement climatique d’origine humaine – a ravagé Houston et coupé l’alimentation de plus de 300000 clients (SN: 1/20/18, p. 6).

Selon une étude publiée en juillet 2018 dans Reliability Engineering & System Safety, plus de la moitié des principales pannes de courant aux États-Unis entre 2000 et 2016 ont été causées par des risques naturels tels que les ouragans, les vagues de chaleur et les incendies de forêt. Le changement climatique rend ces conditions météorologiques extrêmes plus probables et plus intenses (SN Online: 12/10/19). Le réseau électrique américain vieillissant ne devrait pas bien résister aux contraintes climatiques à venir: «Les Américains connaîtront probablement des coupures de courant plus longues et plus fréquentes», a prédit l’American Society of Civil Engineers dans un rapport de 2017.

L’enfouissement des lignes électriques sous terre là où cela a du sens, comme dans les zones à plus forte densité, pourrait protéger les lignes des tempêtes et les empêcher d’allumer des incendies.Nicolle Rager Fuller

Fixateur-supérieur

L’énergie américaine

l’infrastructure est un réseau tentaculaire de millions de lignes électriques supervisé par un

patchwork d’opérateurs de réseau. “Il n’y a pas assez d’argent dans le monde” pour

moderniser l’ensemble du réseau avec de nouveaux équipements plus résistants au feu et plus robustes

contre les tempêtes, déclare l’ingénieur électricien B. Don Russell de Texas A&M

Université à College Station. “Nous allons devoir vivre avec ce que nous avons

Pendant très longtemps.”

De façon réaliste,

il existe deux façons principales de rendre l’accès à l’électricité plus fiable dans les conditions

météo: mieux comprendre comment réparer les parties précaires du réseau,

et la création de plans de sauvegarde en cas de défaillance de la grille. Certains utilitaires utilisent de nouveaux

algorithmes informatiques qui identifient les vulnérabilités de la grille plus tôt et découvrent

les meilleures corrections. Pendant ce temps, quelques communautés prennent les choses en main

mains en construisant des micro-réseaux, qui peuvent obtenir de l’énergie à partir de panneaux solaires lorsque le

l’approvisionnement en électricité de la compagnie d’électricité est interrompu.

Le réseau électrique américain est un système du XIXe siècle

fonctionnant sous les contraintes d’un climat du 21e siècle. Quand le premier pouvoir

les lignes ont augmenté, elles ont été conçues pour fonctionner avec très peu de baby-sitting, dit

Alexandra von Meier, chercheuse sur les réseaux électriques à l’Université de

Californie, Berkeley. Il n’était tout simplement pas pratique pour les services publics de régulièrement

inspecter l’ensemble de leurs systèmes électriques. Au lieu de cela, les services publics ont maintenu

lignes électriques sous une mentalité de course à l’échec – en supposant que tout va bien

jusqu’à ce que quelqu’un appelle pour se plaindre d’une panne.

Aujourd’hui

les compagnies d’électricité font appel à de nouvelles technologies pour cette configuration vieille de plusieurs siècles

pour garder un meilleur œil sur les lignes électriques et identifier les dangers liés aux conditions météorologiques avant

ils causent des ennuis. Avec un avertissement plus tôt d’échecs potentiels, les services publics ont

été en mesure de réparer l’équipement de manière plus proactive et peut mieux juger quelles lignes

doit être éteint lorsque les conditions météorologiques augmentent le risque d’incendie. Pour

Par exemple, les entreprises peuvent utiliser la surveillance par drone pour surveiller de plus près les arbres

près de lignes qui pourraient allumer un feu de forêt par une journée venteuse.

Russell

et ses collègues ont développé un système qui surveille plus directement les lignes électriques

pour les risques d’incendie potentiels. Le système repose sur des capteurs dans les sous-stations – installations

où les lignes à haute tension qui parcourent de longues distances rencontrent les lignes à basse tension qui

serpent à travers les quartiers. Ces capteurs surveillent le flux de l’électricité

par des lignes électriques connectées au poste. Le système peut reconnaître

signatures électriques subtiles de fils défectueux, interrupteurs électriques,

isolateurs et autres composants jours ou semaines avant la rupture de ces composants et

provoquer une panne. Ces signaux électriques contiennent également des indices sur

le problème est – parfois jusqu’à l’emplacement exact sur une ligne électrique individuelle.

Les capteurs qui reconnaissent les signatures électriques des problèmes potentiels, comme les arbres qui heurtent les lignes électriques, pourraient avertir les équipes de réparation avant que les dommages ne se produisent.Nicolle Rager Fuller

À

créer le système, décrit en novembre 2019 à la Grille du Futur

Symposium à Atlanta, l’équipe de Russell a analysé les données enregistrées pendant le dispositif

pannes dans une douzaine de sous-stations d’électricité sur 15 ans. Cela a permis

les chercheurs pour démêler les empreintes électriques de différents équipements

dysfonctionnements. À ce jour, plus de 20 services publics aux États-Unis, ainsi que

plusieurs en Australie, ont déployé le système automatisé Texas A&M dans leur

sous-stations. «Nous avons des centaines… sinon des milliers d’exemples où nous [have

found] une pièce d’équipement défaillante »ou d’autres risques d’allumage, dit Russell.

Il s’agit notamment des lignes électriques arrachées ou frôlant les arbres, comme

ainsi que des composants fondant ou produisant des étincelles.

Les services publics peuvent également rendre le réseau plus fiable en en repensant certaines parties et en ajoutant de nouveaux équipements dans les zones vulnérables. Cela pourrait impliquer le fonctionnement de certaines lignes souterraines dans des zones sujettes aux incendies de forêt, ou la construction de nouvelles lignes électriques qui fournissent des détours pour l’électricité si d’autres lignes tombent en panne pendant une tempête. Mais les rénovations coûtent cher. L’enfouissement des fils peut coûter entre 300000 $ et 1,25 million de dollars par kilomètre, contre 80 000 $ à 240 000 $ pour les fils aériens, selon un rapport de la Banque mondiale de 2019. Et déterminer quelles mises à niveau garderont le courant pour la plupart des gens est un puzzle complexe.

le

nombre de nouvelles installations et rénovations possibles sur un réseau électrique

lignes est souvent si élevé qu’un ordinateur ne peut pas simuler toutes les combinaisons de

des mises à niveau pour calculer le nombre de clients qui en bénéficieraient. “Si vous avez sur le

table 100 ou 150 choses différentes ou plus que vous pourriez faire à votre système et vous

regardez toutes les combinaisons possibles… très rapidement le nombre de combinaisons

dépasse le nombre d’atomes dans l’univers », explique l’informaticien Russell

Bent de Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique.

À

s’attaquer à ce problème, Bent et ses collègues ont développé un programme informatique qui

ne simule pas toutes les combinaisons possibles. Au lieu de cela, il échantillonne stratégiquement

mises à niveau à partir du bassin d’options qu’un service public finance et évalue

comment le réseau du service public se comporterait dans différentes catastrophes – telles que

tremblements de terre et ouragans – avec chaque option de mise à niveau. Le système juge

avantage de chaque option par la fraction des «charges critiques», comme les hôpitaux

et postes de police, desservis pendant la catastrophe, ainsi que la situation

fraction de clients servis.

le

programme pourrait penser: «J’ai une solution qui coûte 50 millions de dollars, et elle donne

moi le bénéfice de résilience que je recherche. Par conséquent, je ne devrais pas être

envisager toute solution plus coûteuse », explique Bent. Fractionner une grille

en petits morceaux et en identifiant les mises à niveau optimales pour chacun aide également la

système informatique détermine les solutions potentielles à envisager pour la

réseau.

Bent’s

l’équipe a exécuté des scénarios pour des réseaux de lignes électriques hypothétiques dans les zones urbaines et rurales

systèmes de distribution, décrivant les résultats en ligne sur arXiv.org en janvier

2018. Ces résultats devraient être publiés dans le Journal INFORMS sur

L’informatique. Pour le réseau rural avec de longues lignes électriques qui serait

cher à dupliquer, le programme était plus susceptible de suggérer l’installation supplémentaire

générateurs de sauvegarde localisés. Pour les réseaux urbains aux lignes plus courtes, le programme

avaient tendance à favoriser la construction de lignes électriques de secours. Services publics qui appartiennent aux États-Unis

La National Rural Electric Cooperative Association peut désormais utiliser les

outil en ligne pour voir quelles mises à niveau il recommande pour leurs systèmes.

L’installation de plus de générateurs à proximité d’installations cruciales, comme les hôpitaux, les postes de police et les casernes de pompiers, pourrait permettre à l’électricité de circuler vers les intervenants d’urgence.Nicolle Rager Fuller

Sortir de la grille

Les améliorations stratégiques visant à rendre le réseau plus prêt pour le climat devraient se déployer lentement. «Il y a très peu d’exigences pour ce que les acteurs de l’industrie doivent faire pour s’adapter au changement climatique», explique Robert Verchick, qui étudie le droit des catastrophes et du changement climatique à la Loyola University New Orleans. Les entreprises n’investissent donc souvent pas dans la construction de systèmes plus adaptés au climat tant qu’une catastrophe n’a pas déjà frappé. Lorsque les entreprises décident de mettre à niveau ou d’ajouter à leurs systèmes existants, le travail peut prendre des années.

Dans

certains endroits, les gens ont poussé les services publics à agir. Après Superstorm

Sandy a coupé l’électricité à plus d’un million de clients de Con Edison à New York en 2012, un

groupe dirigé par le Sabin Center for Climate Change Law de Columbia University

pétitionné avec succès la Commission de la fonction publique de New York pour faire Con

Edison explique l’élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et d’autres effets du climat

changement dans les rénovations prévues. D’autres communautés pourraient pousser leur public

commissions de services publics pour imposer des exigences similaires, dit Verchick.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Mais

aucune quantité de réparation stratégique ou de nouvelle infrastructure ne rendra le réseau électrique

parfait. «Il y a toujours [weather] des possibilités indépendantes de la volonté

de toute entreprise de services publics », explique von Meier, de UC Berkeley. Inévitablement, préemptif

les arrêts ou les pannes dues aux conditions météorologiques en laisseront certains dans le noir.

Les personnes dont les maisons ont des panneaux solaires et une batterie de secours, comme Derek Krause, un résident d’Oakland, peuvent parfois se séparer du réseau principal et fonctionner de manière indépendante pendant les pannes. L’énergie solaire gagne en popularité; Le nombre d’installations de panneaux solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires aux États-Unis a environ doublé depuis 2016, atteignant 2 millions en mai 2019, selon le groupe de commerce américain Solar Energy Industries Association. Mais cela reste de petites pommes de terre: l’énergie solaire représentait environ 90 milliards de kilowattheures d’électricité aux États-Unis en 2018, contre plus de 2600 milliards de kilowattheures produits par les combustibles fossiles.

Un résident d’Oakland, Derek Krause, a subi une panne de courant d’octobre 2019 imposée au milieu des risques élevés d’incendie de forêt dans le nord de la Californie en utilisant des panneaux solaires sur le toit et une batterie de secours (montrée derrière lui) .Courtoisie de D.Krause

Plutôt que chaque maison ne forme un petit îlot énergétique, von Meier et ses collègues pensent que l’approche la plus économe en énergie consiste à partager un microréseau communautaire alimenté par des panneaux solaires sur le toit. L’équipe de Von Meier a simulé la quantité d’énergie demandée par le toit solaire lorsque les maisons étaient coupées du réseau principal pour différentes durées et périodes de l’année. Les chercheurs ont basé leur analyse, présentée à la conférence IEEE Green Technologies d’Avril 2018 à Austin, au Texas, sur des données de consommation d’énergie réelles des maisons d’Austin sur un an. L’équipe a comparé des microréseaux hypothétiques de 30 logements avec des panneaux solaires sur le toit à des blocs de ville identiques où chaque maison fonctionnait séparément à l’énergie solaire.

le

simulation jouée à travers des pannes de quatre heures, un jour et huit jours,

à partir de chaque jour de l’année, à minuit ou en milieu d’après-midi. Sur

moyenne, un micro-réseau de la taille d’un bloc a rencontré une plus grande fraction de son énergie totale

demande d’environ 70 pour cent des maisons individuelles. Microgrids à l’échelle des blocs

peut répondre à plus de demande d’énergie, dans l’ensemble, parce que la consommation d’énergie dans les maisons individuelles

a tendance à varier plus dans le temps que la consommation électrique d’un bloc entier, le

soutiennent les chercheurs. Allumer un seul appareil peut changer l’énergie d’une maison

demande par beaucoup. Ce même appareil a un effet beaucoup plus petit sur une maison de 30

bloquer.

Taille de bloc

les micro-réseaux peuvent ne pas être plus efficaces dans tous les cas. Mais ce genre de simulation

offre aux développeurs un moyen d’évaluer les avantages d’un quartier potentiel

micro-réseaux avec différentes demandes d’énergie et capacités de production. le

les chercheurs se préparent à tester sur le terrain leur idée de micro-réseau dans un

qui sera bientôt sélectionné à Oakland et prévoit de commencer à construire le

microgrille dans les deux ans.

Les quartiers pourraient former des îlots énergétiques: des micro-réseaux qui partagent l’électricité des panneaux solaires sur les toits lorsque le réseau principal tombe en panne.Nicolle Rager Fuller

«Microgrids

sont certainement une solution très importante et en évolution rapide “pour alimenter

les pannes, explique Gregory Reed, qui étudie la technologie des réseaux électriques à l’Université

de Pittsburgh. Certains campus universitaires, aéroports et autres entreprises ont

construit leurs propres microgrids. La tribu Blue Lake Rancheria dans le nord-ouest

La Californie a construit un microréseau à énergie solaire sur sa réserve, qui

a fourni de l’électricité à la tribu et à ses voisins lorsque PG&E a été mis hors tension

en octobre dernier. Le microréseau de 6,3 millions de dollars de la tribu amérindienne a été construit avec

financement de son casino plus une subvention de l’Etat.

«Microgrids

sont une proposition coûteuse », explique Reed. “Les gens qui peuvent se permettre des micro-réseaux… ils sont

laissant derrière lui une partie de la population qui ne peut pas. “

Pouvoir au peuple

Le temps extrême a déjà

certaines personnes n’ont eu d’autre choix que de se déconnecter du réseau. Prenez la petite montagne

communauté des Adjuntas, dans le centre de Porto Rico. «C’est une situation extrêmement pacifique

où vivre », explique Arturo Massol-Deyá, qui y est né et a grandi.

“Tout le monde se connaît.”

Mais en 2017, l’ouragan Maria a détruit le réseau électrique de Porto Rico, provoquant la plus grande panne d’électricité de l’histoire des États-Unis. Six mois après la tempête, plus de 100 000 Portoricains étaient toujours sans électricité. «Notre quartier a été privé d’électricité pendant quatre mois», explique Massol-Deyá. «Mais les communautés rurales… ont été privées d’électricité pendant près d’un an.» Le seul endroit en ville avec de l’électricité était une organisation locale à but non lucratif dirigée par Massol-Deyá, appelée Casa Pueblo, grâce à ses panneaux solaires sur le toit.

Après que l’ouragan Maria ait effacé le réseau électrique de Porto Rico en 2017, la société à but non lucratif Casa Pueblo a commencé à construire des systèmes solaires sur les toits des maisons et des entreprises de la ville de montagne d’Adjuntas (vue aérienne montrée) pour aider la communauté à devenir plus autonome en énergie. , “Google Earth

Casa

Pueblo est devenu une «oasis d’énergie» où les gens ont rechargé leurs appareils,

Dit Massol-Deyá. L’organisation a également alimenté la station de radio locale et

installé des systèmes d’énergie solaire dans les maisons des personnes qui avaient besoin d’électricité pour

appareils de dialyse ou appareils respiratoires.

La compagnie d’électricité appartenant à l’État de Porto Rico a publié un plan de construction d’un nouveau réseau électrique amélioré sur l’île, comprenant huit réseaux plus petits qui peuvent fonctionner indépendamment en cas d’urgence. Mais l’équipe de Massol-Deyá n’a pas attendu le changement. Parce qu’Adjuntas a un taux de pauvreté élevé, Casa Pueblo a équipé des dizaines de maisons à Adjuntas, ainsi que la caserne des pompiers, un centre de soins pour personnes âgées, un salon de coiffure et d’autres entreprises à énergie solaire. Le système a résisté pendant la série de tremblements de terre de janvier, selon Massol-Deyá. Maintenant, l’organisation se prépare à construire un microréseau à énergie solaire pour approvisionner les entreprises sur la place principale de la ville.

Massol-Deyá espère que d’autres communautés deviendront également plus autonomes avec des ressources énergétiques locales renouvelables. Une électricité fiable n’est pas seulement une commodité, dit-il. “C’est pour la survie.”