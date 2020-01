Le retour choquant de McGregor à l’UFC: il a battu Donald ‘Cowboy’ Cerrone en moins d’une minute

Look Altanera, promenade sûre et entrée octogonale impressionnante. Conor McGregor apprécié son retour au UFC après 470 jours et n’a pas déçu les milliers de personnes qui ont rempli le Las Vegas T-Mobile Arena: vaincu par KO Donald Cerrone à peine 40 secondes avec une combinaison de coups choquants.

L’Irlandais de 31 ans avait été battu en octobre 2018 par Khabib Nurmagomedov dans un combat scandaleux qui semblait mettre fin à sa carrière de star des arts martiaux mixtes. L’UFC 246 a servi à faire tomber cette théorie: The Notorious a lancé un étrange combinaison de coups avec l’épaule ce qui lui a permis de désorienter le Cowboy, qui dans le second avait déjà du sang dans le nez.

L’impact qui a mis un point final dessus a été un coup de pied au visage qui a laissé Cerrone sur le sol. De là, Conor s’est consacré à le punir jusqu’à ce que le juge décide d’arrêter le combat pour décréter la victoire de McGregor à son retour aux arts martiaux mixtes et aussi au poids welter, où il avait été le protagoniste de deux présentations mémorisées contre Nate Diaz en 2016

Les statistiques indiquent que Cerrone n’a porté aucun coup à son adversaire et à l’Irlandais jeté 20 au total Pour terminer la bataille. Ce fut le 22e triomphe dans la carrière de celui qui est né à Dublin et le 19e par la manière rapide de KO. Ses statistiques indiquent désormais qu’il compte quatre défaites (Artemij Sitenkov, Joseph Duffy et les susmentionnés Díaz et Nurmagomedov, qui ont réussi à le plier).

Alors que des rumeurs courent sur un éventuel combat avec Manny Pacquiao en boxe comme il l’a fait par le passé avec Floyd Mayweather, les fans de l’UFC se réjouissent de voir McGregor contre le redoutable Jorge Masvidal, qui vient de la défaite de Nate Díaz. “J’aime cette division, je veux rester ici”, a annoncé l’Irlandais après sa victoire.

Le Cowboy, avec ses 36 ans, a maintenant une carte de visite de 36 victoires et 14 défaites dans les arts martiaux mixtes; bien que si seul l’UFC est parlé, il détient toujours plusieurs records: plus grand nombre de victoires (23), plus de finitions (16) et plus de nócauts (20).

LES AUTRES BATAILLES DE LA NUIT

Le premier combat stellaire de la nuit a opposé deux figures de l’entreprise: le Brésilien Diego Ferreira il réalise son sixième triomphe dans le fil après s’être imposé par la soumission à l’Américain Anthony Pettis, qui est venu après avoir été battu par Nate Díaz en août de l’année dernière. Puis le lieu Brian Kelleher il a fait le public célébrer avec sa victoire en se soumettant au premier tour sur la Jamaïque Ode Osbourne.

La troisième présentation de la soirée était avec la célébration du poids lourd Aleksei Oleinik, qui à 42 ans a réalisé le 58e triomphe de sa carrière en arts martiaux mixtes (le 7e à l’UFC) contre le local Maurice Greene. Enfin, le précédent du retour attendu de McGregor a été développé avec la victoire sur les cartes de Holly Holm à propos de Rachel Pennington.