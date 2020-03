Le rétrécissement du trou d’ozone et le changement climatique provoquent un «tir à la corde» atmosphérique

Le fameux «trou d’ozone» en Antarctique a suscité l’inquiétude du monde entier après sa découverte dans les années 1980, et pour cause – la baisse de l’ozone permet aux rayonnements ultraviolets nocifs d’atteindre la surface de la Terre, une menace majeure pour la santé publique.

Mais le trou d’ozone a eu un autre effet sur la planète: il a provoqué des changements atmosphériques majeurs dans l’hémisphère sud.

Avec moins d’ozone piégeant le rayonnement solaire plus haut dans l’atmosphère, la stratosphère a commencé à se refroidir. Le courant-jet s’est déplacé vers le pôle Sud. Les tropiques chauds et humides se sont étendus et la zone sèche sous les tropiques s’est également déplacée vers le sud. Les conditions météorologiques dans certaines parties de l’hémisphère sud ont commencé à changer.

Grâce au Protocole de Montréal, un accord international visant à éliminer progressivement les chlorofluorocarbones appauvrissant la couche d’ozone, le trou d’ozone est maintenant en cours de récupération. Le traité a été considéré comme l’un des efforts environnementaux coopératifs les plus réussis de l’histoire.

En fait, cela a eu un effet notable sur l’atmosphère de l’hémisphère sud. Depuis l’an 2000 environ, il y a eu une pause dans le déplacement du courant-jet et les autres changements causés par la baisse de l’ozone.

Telles sont les conclusions d’une étude publiée hier dans Nature.

Dirigés par Antara Banerjee du Earth System Research Laboratory de la NOAA, les chercheurs ont analysé les données historiques de l’hémisphère sud et ont révélé que les tendances passées de l’atmosphère changeante étaient en suspens depuis deux décennies. Ensuite, ils ont utilisé des modèles climatiques pour tester si la pause est le résultat de la récupération de la couche d’ozone ou d’un autre facteur, comme les émissions de gaz à effet de serre ou les cycles climatiques naturels.

L’étude indique que les changements dans la couche d’ozone sont le principal moteur.

Dans le même temps, les modèles suggèrent que les émissions de gaz à effet de serre et la baisse de l’ozone ont des effets similaires sur l’atmosphère de l’hémisphère sud. Les mécanismes exacts sont un peu différents, mais le changement climatique semble encourager un déplacement vers le pôle du courant-jet et une expansion des tropiques.

Avant l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal, il semble probable que les émissions de gaz à effet de serre renforçaient légèrement les effets du trou d’ozone.

Les gaz à effet de serre peuvent également être une des raisons pour lesquelles les tendances ne se sont arrêtées que depuis 2000, au lieu d’être complètement inversées. Les effets du changement climatique d’origine humaine sont maintenant quelque peu en contradiction avec les effets du trou d’ozone en cours de récupération.

«Ce que nous avons montré, c’est qu’après l’an 2000, les effets de la récupération de l’ozone ont en fait équilibré les effets de l’augmentation du CO2, de sorte que la position [of the jet stream] est resté à peu près constant », a déclaré Banerjee à E&E News. “Et cela a été mentionné précédemment dans la littérature comme le” tir à la corde “entre ces deux effets.”

On ne sait pas ce qui se passera à l’avenir, car la couche d’ozone continue de se rétablir et la planète continue de se réchauffer.

Il y a une indication dans les données que la pause penche vers un petit renversement des tendances du 20e siècle. Cela suggère que la récupération de l’ozone a actuellement une influence plus forte sur l’atmosphère de l’hémisphère sud que les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Alexey Karpechko, scientifique à l’Institut météorologique finlandais, dans un commentaire publié sur la nouvelle recherche.

“Il s’agit d’une contribution cruciale au débat de longue date sur le rôle relatif de ces deux facteurs dans les tendances de circulation passées et futures”, écrit-il.

Mais cela ne signifie pas que l’effet durera pour toujours. En fait, Banerjee a noté qu’il est probable que les émissions de gaz à effet de serre pourraient devenir l’influence dominante dans quelques décennies.

“Nous prévoyons que vers le milieu du siècle … lorsque le trou d’ozone sera presque complètement récupéré, le courant-jet recommencera à se déplacer vers les pôles, juste parce que le CO2 continue d’augmenter”, a-t-elle ajouté.

Ces tendances sont importantes pour les pays de l’hémisphère sud. Les scientifiques pensent que l’atmosphère changeante a déjà modifié certains modèles météorologiques et que les changements futurs pourraient avoir un effet significatif.

En Australie, certains chercheurs ont suggéré que le courant-jet se déplaçant vers le pôle conduisait à des hivers plus secs au fil du temps. D’un autre côté, certaines parties de l’Amérique du Sud ont connu plus de précipitations à mesure que les tropiques se sont étendues, a noté Banerjee.

La prévision de la poursuite ou de l’inversion de ces tendances dans le futur peut aider les communautés à adapter leurs stratégies agricoles ou à planifier les sécheresses et autres catastrophes en conséquence.

Plus largement, la nouvelle étude s’ajoute à un nombre croissant d’études soulignant l’importance du Protocole de Montréal.

Une étude de janvier dans Nature Climate Change a souligné que le traité a non seulement sauvé la couche d’ozone, mais a également contribué à atténuer le réchauffement climatique (Climatewire, 21 janvier). Une étude de décembre dans Environmental Research Letters est arrivée à des conclusions similaires.

Aujourd’hui, de nombreux experts considèrent le Protocole de Montréal comme la preuve qu’une action internationale rapide et réussie sur un problème environnemental majeur est possible. Avec une coopération mondiale suffisante, la même chose pourrait être réalisée en matière de changement climatique.

“Je voudrais juste souligner que le Protocole de Montréal est vraiment une réussite internationale”, a déclaré Banerjee. «Et cela montre ce que nous pouvons faire si les pays se réunissent pour faire face aux menaces mondiales.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.